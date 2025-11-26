Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

Марица започва участието си в групите на Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 13:01
  • 244
  • 0

Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) започва днес участието си в груповата фаза на Шампионската лига.

Жълто-сините гостуват на полския Девелопрес (Жешув) в първия си мач от група Е на надпреварата. Двубоят е от 19:00 часа българско време в зала Подпромие.

За Марица това е девети си пореден сезон в групите на най-авторитетния волейболен клубен турнир на Стария континент.

През миналата кампания състезателките на Ахметджан Ершимшек отново бяха в една група с Девелопрес, като отстъпиха и в двата двубоя, но в първия мач в Полша взеха първия гейм срещу този съперник. С двата си успеха срещу хърватския Младост (Загреб) след това обаче маричанки достигнаха до историческо излизане от груповата фаза и продължаване към четвъртфиналите в турнира за Купата на ЦЕВ.

Отборът на Марица до момента има осем поредни успеха от началото на настоящата кампания, в които не загуби гейм. Жълто-сините триумфираха и в шестте си срещи в Националната волейболна лига Демакс и отстраниха с две чисти победи хърватския Динамо (Загреб) в решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига
Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

Девелопрес пък е актуалният шампион на Полша. През миналия сезон тимът за първи път в историята си триумфира с титлата на своята страна. В момента отборът води в класирането на полския шампионат след първите седем кръга, в които спечели шест победи и записа една загуба.

Двубоят между Девелопрес (Жешув) и Марица (Пловдив) ще бъде излъчен пряко в ефира на Max Sport 3.

