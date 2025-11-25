Популярни
Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

  • 25 ное 2025 | 20:58
  • 387
  • 0

Отборът на Марица (Пловдив) пристигна в полския град Жешув за старта на мачовете си от групите на Шампионската лига. "Жълто-сините" се изправят утре (26 ноември) срещу местния ДевелоПрес в първата си среща от програмата на Група Е в тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен турнир.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек вече проведоха и първата си тренировка в зала "Подпромие", където ще бъде изигран утрешният мач срещу настоящия шампион на Полша. Заниманието премина в отлично настроение за маричанки, които за девета поредна година ще участват в групите на Шампионската лига.

Двубоят между ДевелоПрес и Марица е от 19,00 часа българско време и ще бъде излъчен пряко в ефира на Max Sport 3.

