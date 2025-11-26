Популярни
  3. Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

  • 26 ное 2025 | 12:38
  • 174
  • 0

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда, потвърди, че състезанието за Голямата награда на Испания през 2026 година ще се проведе по план.

„Съжалявам, но на 12 септември догодина в Мадрид ще има Формула 1, което ще бъде истински успех", обяви кметът.

Състезанието в Мадрид пред провал, "Имола" го сменя?
Състезанието в Мадрид пред провал, "Имола" го сменя?

През последните дни започнаха да се разпространяват слухове за възможно забавяне на подготовката на състезанието поради изоставане в графика на строителните дейности – Мартинес-Алмейда категорично отхвърли тези информации и ги нарече "спекулации".

„Не знам откъде идва тази новина, но изграждането на пистата изпреварва предвидения график и върви перфектно. Въпреки нежеланието и факта, че това притеснява някои, Мадрид ще има състезание от Формула 1, което ще бъде едно от най-добрите, ако не и най-доброто“, допълни той.

„Спонсорите са налице, работата по пистата тече, затова съжалявам, но на 12 септември догодина в Мадрид ще има Формула 1.“

Микеланджело Гарсия Мартин, министър на президентството, правосъдието и местната администрация на Област Мадрид, също увери, че работата напредва точно по план и надпреварата няма да се провали.

„Жителите на Мадрид могат да бъдат спокойни, работата по пистата за Формула 1 в Мадрид върви с добро темпо, като се изпълняват всички планирани дейности", обясни той.

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

Както е известно от няколко месеца, Мадрид ще се завърне в календара след повече от четиридесет години – по-точно от 1981 година, когато Формула 1 все още имаше състезания на пистата „Харама“.

Испанската столица ще заеме мястото на „Имола“, която отново ще се сбогува с Формула 1, след като се завърна след избухването на пандемията през 2020 г. Така „Монца“ ще остане единственият представител на Италия. Състезанието ще се проведе през уикенда на 11-13 септември, веднага след Гран при на Италия.

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Снимки: Gettyimages

