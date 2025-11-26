Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда, потвърди, че състезанието за Голямата награда на Испания през 2026 година ще се проведе по план.

„Съжалявам, но на 12 септември догодина в Мадрид ще има Формула 1, което ще бъде истински успех", обяви кметът.

🚨🇪🇸 | The Madrid Grand Prix is AT RISK of cancellation due to the project being behind schedule, according to Liberty Media.



The 'Madring' has had major safety concerns with some of the corners being 'extreme risk'.



Imola 🇮🇹 is being rumoured as a possible replacement. pic.twitter.com/wZe6VV3AX9 — Ashley Sutton (@AshSuttonJourno) November 25, 2025

Състезанието в Мадрид пред провал, "Имола" го сменя?

През последните дни започнаха да се разпространяват слухове за възможно забавяне на подготовката на състезанието поради изоставане в графика на строителните дейности – Мартинес-Алмейда категорично отхвърли тези информации и ги нарече "спекулации".

„Не знам откъде идва тази новина, но изграждането на пистата изпреварва предвидения график и върви перфектно. Въпреки нежеланието и факта, че това притеснява някои, Мадрид ще има състезание от Формула 1, което ще бъде едно от най-добрите, ако не и най-доброто“, допълни той.

„Спонсорите са налице, работата по пистата тече, затова съжалявам, но на 12 септември догодина в Мадрид ще има Формула 1.“

🚇 Next stop: La Monumental.#MADRING will be one of the best-connected circuits on the calendar, with direct access by underground, train or bus. ♻️#SustainableTransportDay #F1 #MADRING pic.twitter.com/TRUuGmribb — MADRING (@madring_oficial) November 26, 2025

Микеланджело Гарсия Мартин, министър на президентството, правосъдието и местната администрация на Област Мадрид, също увери, че работата напредва точно по план и надпреварата няма да се провали.

„Жителите на Мадрид могат да бъдат спокойни, работата по пистата за Формула 1 в Мадрид върви с добро темпо, като се изпълняват всички планирани дейности", обясни той.

Както е известно от няколко месеца, Мадрид ще се завърне в календара след повече от четиридесет години – по-точно от 1981 година, когато Формула 1 все още имаше състезания на пистата „Харама“.

Испанската столица ще заеме мястото на „Имола“, която отново ще се сбогува с Формула 1, след като се завърна след избухването на пандемията през 2020 г. Така „Монца“ ще остане единственият представител на Италия. Състезанието ще се проведе през уикенда на 11-13 септември, веднага след Гран при на Италия.

