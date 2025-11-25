Състезанието в Мадрид пред провал, "Имола" го сменя?

Догодина надпреварата за Гран При на Испания във Формула 1 трябва да се премести от пистата „Каталуния“ край Барселона, където се провежда от 1991 година насам, на новоизграденото полуградско трасе в Мадрид – „Мадринг“.

Състезанието в испанската столица е предвидено за средата на месец септември догодина, а планът на организаторите е пистата около изложбения център IFEMA да бъде завършена още през юни. До този краен срок остават приблизително седем месеца, а с оглед състоянието на строителната площадка в момента, ще бъде цяло чудо, ако пистата бъде готова в определения краен срок.

От италианското издание RMC Motori посетиха мястото на пистата и от техните кадри положението изглежда доста потресаващо. Строителната техника е сравнително малко, от сградата на боксовете все още няма и помен, което важи и за преасфалтирането на вече съществуващите пътища, които ще бъдат използвани като част от пистата. С оглед сегашното състояние на пистата е малко вероятно пистата не само да бъде завършена в срок, но и навреме за дебютното си състезание през септември догодина.

Състезанието от Формула 1 в Мадрид отива на съд

Това не е убягнало на Либърти Медия, където вече дори са започнали да подготвят план за смяната на състезанието в Мадрид. Този план най-вероятно ще включва още един старт на „Имола“, чието място в календара беше заето от испанската столица. Ако действително „Имола“ смени Мадрид, то Италия ще приеме две състезания в рамките на две седмици, тъй като непосредствено преди Гран При на Испания в Мадрид трябва да се проведе и Гран При на Италия на „Монца“.

Формула 1 представи календара за 2026 година, Мадрид сменя "Имола"

Разбира се, за момента всичко това си остават само спекулации, но не е изключено в тях да има и доза истина. В случай, че състезанието в Мадрид се провали, то това ще бъде втората надпревара в ерата Либърти Медия, която ще се провали след Гран При на Виетнам. Състезанието в Ханой трябваше да дебютира през 2020 година, но комбинация от пандемията от коронавирус и ареста на главния организатор доведоха до пропадането на надпреварата.

Без Гран При на Виетнам поне до 2030 година

„Имола“ не е и единственият вариант за смяна на състезанието в Мадрид. По-рано през година в Турция също изявиха своята готовност да влязат в календара през 2026 година, ако някой старт изпадне по една или друга причина.

