Елиуд Кипчоге ще участва в полумаратон в Тайланд

Легендата в маратонското бягане Елиуд Кипчоге ще се завърне в Тайланд, за да се включи в полумаратона по време на събитието Amazing Thailand Marathon в Банкок.

Двукратният олимпийски златен медалист и бивш световен рекордьор ще се нареди на старта за по-късата дистанция на 30 ноември 2025 г. Участието му е част от ролята му на официален посланик на туризма, спорта и културата на Тайланд.

Очаква се присъствието на 41-годишния атлет, който има олимпийски титли от 2016 г. и 2020 г. и 11 победи в състезания от Световните маратонски мейджъри, да привлече значително внимание към надпреварата. Той ще се присъедини към над 30 000 бегачи.

Осмото издание на надпреварата ще се проведе между 2:00 и 10:30 часа сутринта. Трасето ще започне от търговския център MBK и ще завърши на историческия площад Санам Луанг.

Участниците ще се състезават за кралски трофеи, любезно предоставени от Негово Величество Краля и Нейно Величество Кралицата. Организаторите на събитието се стремят да утвърдят състезанието като един от десетте най-добри официално признати маратони в столици по света.

Маратонът е съвместно усилие, организирано от Министерството на туризма и спорта, Спортния орган на Тайланд (SAT) и Туристическия орган на Тайланд (TAT), заедно с градската администрация на Банкок, Световната атлетика и Thailand Tri-League.

Кипчоге потвърди, че вече е пътувал до Азия, но все още не се е отправил към Тайланд, разкривайки, че има бизнес ангажименти в Шанхай.

"Толкова е хубаво да се върна в Азия. Първа спирка: Шанхай!“, сподели петкратният шампион на Берлинския маратон в своя профил в Инстаграм.

Елиуд Кипчоге участва и в миналогодишното издание на събитието, което събра 33 000 участници от 77 държави, съчетавайки атлетизма с богатото културно наследство на Тайланд.

Тогава Елиуд Кипчоге бяга рамо до рамо с Нейно Величество кралица Сутида, водейки участниците покрай някои от най-емблематичните забележителности и кралски сгради в Банкок.

Снимки: Gettyimages