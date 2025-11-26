Рекорд по максимални брейкове за един снукър сезон

Чанг Бингю направи първия максимален брейк от 147 точки в кариерата си по време на квалификационния си мач за Шампионата на Обединеното кралство срещу Стивън Магуайър, с което общият брой максимуми през сезона достигна рекордните 16.

Предишният рекорд от 15 максимални брейка в един сезон, поставен през 2024/25 г., вече е подобрен, като до края на кампанията 2025/26 остават още над пет месеца.

Китаецът Чанг направи перфектния си брейк в седмия фрейм на двубоя от третия кръг срещу Магуайър, за да поведе с 4-3, като завърши 147-те точки със страхотен вкарване на последната черна – тънък срез, използвайки помощната щека.



Мачът обаче завърши с разочарование за Чанг, тъй като той загуби с 6-5, но ще сподели наградата от 15 000 паунда за най-висок брейк с Лиам Пълън (който също направи максимум в събота), освен ако не бъде направен нов максимален брейк. А още един максимум от Чанг в някой от големите турнири този сезон може да му донесе бонус от 147 000 паунда.

Това е 233-тият максимален брейк в историята на снукъра.

Рони О’Съливан, Тепчайя Ун-Ну и Аарон Хил са направили по два максимума този сезон, докато други десет играчи имат по един.

Максимални брейкове през сезона

Фан Дженги – Шампионатна лига

Джанг Анда – Шанхай Мастърс

Тепчая Ун-Ну – Мастърс в Саудитска Арабия

Рони О'Съливан – Мастърс в Саудитска Арабия

Рони О'Съливан – Мастърс в Саудитска Арабия

Сяо Гуодонг – Открито първенство на Ухан

Тепчая Ун-Ну – Открито първенство на Ухан

Джоу Юлонг – квалификации за Гран при на Сиан

Аарон Хил – Открито първенство на Англия

Али Картър – Открито първенство на Англия

Гари Уилсън – квалификации за Международния шампионат

Джъд Тръмп – Гран при на Сиан

Аарон Хил – Гран при на Сиан

Зак Шурти – Международен шампионат

Лиам Пулън – квалификации за Шампионата на Обединеното кралство

Чанг Бингю – квалификации за Шампионата на Обединеното кралство

Максимални брейкове по десетилетия

1980-те: 8

1990-те: 26

2000-те: 35

2010-те: 86

2020-те: 78