Рекорд по максимални брейкове за един снукър сезон

Чанг Бингю направи първия максимален брейк от 147 точки в кариерата си по време на квалификационния си мач за Шампионата на Обединеното кралство срещу Стивън Магуайър, с което общият брой максимуми през сезона достигна рекордните 16.
Предишният рекорд от 15 максимални брейка в един сезон, поставен през 2024/25 г., вече е подобрен, като до края на кампанията 2025/26 остават още над пет месеца.
Китаецът Чанг направи перфектния си брейк в седмия фрейм на двубоя от третия кръг срещу Магуайър, за да поведе с 4-3, като завърши 147-те точки със страхотен вкарване на последната черна – тънък срез, използвайки помощната щека.
Мачът обаче завърши с разочарование за Чанг, тъй като той загуби с 6-5, но ще сподели наградата от 15 000 паунда за най-висок брейк с Лиам Пълън (който също направи максимум в събота), освен ако не бъде направен нов максимален брейк. А още един максимум от Чанг в някой от големите турнири този сезон може да му донесе бонус от 147 000 паунда.
Това е 233-тият максимален брейк в историята на снукъра.
Рони О’Съливан, Тепчайя Ун-Ну и Аарон Хил са направили по два максимума този сезон, докато други десет играчи имат по един.
Максимални брейкове през сезона
Фан Дженги – Шампионатна лига
Джанг Анда – Шанхай Мастърс
Тепчая Ун-Ну – Мастърс в Саудитска Арабия
Рони О'Съливан – Мастърс в Саудитска Арабия
Рони О'Съливан – Мастърс в Саудитска Арабия
Сяо Гуодонг – Открито първенство на Ухан
Тепчая Ун-Ну – Открито първенство на Ухан
Джоу Юлонг – квалификации за Гран при на Сиан
Аарон Хил – Открито първенство на Англия
Али Картър – Открито първенство на Англия
Гари Уилсън – квалификации за Международния шампионат
Джъд Тръмп – Гран при на Сиан
Аарон Хил – Гран при на Сиан
Зак Шурти – Международен шампионат
Лиам Пулън – квалификации за Шампионата на Обединеното кралство
Чанг Бингю – квалификации за Шампионата на Обединеното кралство
Максимални брейкове по десетилетия
1980-те: 8
1990-те: 26
2000-те: 35
2010-те: 86
2020-те: 78