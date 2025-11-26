Популярни
Павел Панков: Не дадохме на Симеон Николов да разкрие своите възможности

  • 26 ное 2025 | 12:05
Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) допуснаха първа загуба от началото на сезона в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов поведоха като гост на Динамо в Москва с 1:0 гейма, но допуснаха пълен обрат и загуба с 1:3 (28:28, 21:25, 19:25, 21:25) в мач от 9-ия кръг.

“Играхме добре, чисто. Много бяхме добри на сервис и на блокада. В тези елементи постигнахме повече. Натиснахме нашия сервис, което затрудни много съперника ни при тежките топки и им бе сложно да играят. В първата част имахме проблеми, ти ни водиха до средата на гейма, но ние ги достигнахме. В дълги периоди бяхме по-добри на сервис-посрещане. Имаше ли специална настройка на играта ни срещу Симеон Николов? Не, нищо особено не сме правили. Аз бях концентриран на играта на моя отбор, на нашите взаимодействия. Ние не дадохме на Николов да разкрие своите възможности, той успя да направи само една пусната топка, и почти всичките му подадени топки бяха очаквани от нас”, заяви капитанът на Динамо (Москва) - Павел Панков.

