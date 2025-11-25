Мони Николов и Локомотив с първа загуба в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) допуснаха първа загуба от началото на сезона в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов поведоха като гост на Динамо в Москва с 1:0 гейма, но допуснаха пълен обрат и загуба с 1:3 (28:28, 21:25, 19:25, 21:25) в мач от 9-ия кръг.

Да подкрепят Мони Николов в този двубой, ден след като навърши 19 години, от България бяха дошли майка му Мая Николова и по-малкия му брат Филип Николов. Компания им правеше и половинката на Сам Деру - бившата националка Добриан Рабаджиева.

Волейболистите на Локомотив поведоха с 14:12 в първата част. Динамо изравни при 16:16. Постепенно Мони Николов и Локомотив стигнаха до геймбол при 24:21. Ас на Максим Сапожков и 23:24. Блокаут на Антон Семишев и - 24:24. Атака на Омар Курбанов и тимът от Новосибирск стигна до нов геймбол при 27:26. Максим Сапожков атакува в аут и Локомотив спечели първата част с 28:26.

Втората част започна напълно равностойно, като Динамо поведе с 13:12. Мони Николов и съотборниците му поведоха при 20:19. московчани стигнаха до геймбол при 24:21. Атака на бившия диагонал на Монтана Максим Сапожков донесе успеха на Динамо във втората част с 25:21.

Третата част с стартира с блокада на Мони Николов и 1:0 за Локомотив. Динамо излезе напред в резултата с 13:11. Момчетата на Пламен Константинов изравниха при 18:18. Отлична серия на начален удар на Антон Семишев помогна на Динамо да спечели и третата част с 25:19.

Домакините дръпнаха с 5:1 в началото на четвъртия гейм. Пламен Константинов взе прекъсване за Локомотив . Атака на Максим Сапожков даде преднина от 12:5 за Динамо. Авансът на московчани стана 9 точки при 22:13. Мони Николов и съотборниците му върнаха 5 поредни точки и намалиха до 18:22. Иля Казаченков атакува по диагонала от зона 2 и 20:23. Макисм Сапожков атакува по правата от зона 2 и Динамо спечели четвъртата част с 25:1 и мача с 3:1 гейма.

ДИНАМО (МОСКВА) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 3:1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21)

