Пламен Константинов: Тази загуба е полезна! Разбрах защо паднахме

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) допуснаха първа загуба от началото на сезона в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов поведоха като гост на Динамо в Москва с 1:0 гейма, но допуснаха пълен обрат и загуба с 1:3 (28:28, 21:25, 19:25, 21:25) в мач от 9-ия кръг.

“Смятам, че ние започнахме добре, но в началото на втората част изпуснахме инициативата. Съперникът ни започна да играе своя волейбол и в този момент сериозно се затормозихме. ние дълго не можахме да намерим своята игра и започнахме да се завръщаме в края на четвъртата част, това трябваше да стане по-рано. Закъсняхме с нашето завръщане. Смятам, че това е основната причина за нашата загуба”, заяви старши треньорът на Локомотив Пламен Константинов.

“Имаше и други фактори. Като цяло волейболистите на Динамо бяха по-свежи. Вероятно, оказва се, че онзи ден играхме срещу Зенит в Казан, а съперникът ни си почиваше 2 дни повече. те изглеждаха по-свежи. Това беше видно на начален удар, където ние намалихме силата, а те ни държаха в напрежение почти до края. Загубихме, основно, сервис-посрещане. Заслужено Динамо спечели, но всяка игра с топотборите, даже и така е полезна. те показват, къде ние се намираме, над какво е нужно да роботим. Смятам, че в през този сезон в шампионата няма изразен фаворит. Има 4-5 отбора-фаворити, всеки, от които може да победи другия в определен ден. Вероятно, това бе по-интересно и за феновете, и за шампионата. На този етап в шампионата полза от такава загуба има”, категоричен бе Пламен Константинов.