Отмениха доживотната забрана на треньора на Аршад Надийм

Съдия отмени доживотната забрана за треньорска дейност, наложена на Салман Бут, наставник на пакистанския копиехвъргач Аршад Надийм. Сенатор Первез Рашид определи действието на Пакистанската аматьорска атлетическа федерация като "противоконституционно“, позовавайки се на липсата на надлежен процес. Бут вече е свободен да продължи да тренира Надийм и да представлява Пакистан на международно ниво.

Съдия от Пакистанския спортен борд (PSB) отмени доживотната забрана, наложена на Салман Бут, дългогодишен треньор и ментор на звездата в хвърлянето на копие на страната Аршад Надийм.

Сенатор Первез Рашид, назначен за съдия, разгледа жалбата на Салман Бут, подадена до PSB и Пакистанския олимпийски комитет (POC), след като Пакистанската аматьорска атлетическа федерация (PAAF) обяви доживотната забрана през октомври, съобщи информационна агенция PTI.

В понеделник сенаторът обяви, че отменя забраната, като нарече действието на PAAF противоконституционно. Той заяви, че не е спазен надлежният процес и посочи, че на Бут не е връчен обвинителен акт, нито му е осигурено адекватно изслушване.

Рашид също така поиска от PAAF да оттегли всички неблагоприятни съобщения, изпратени до международни организации, като добави, че Бут е свободен да продължи работата си като треньор на Надийм и да представлява Пакистан в чужбина.

PAAF наложи забраната, след като Надийм завърши на 10-о място на Световното първенство по лека атлетика. След завръщането си Бут беше помолен от PSB и PAAF да даде обяснение за представянето на атлета.

В своя доклад Бут пише, че Надийм е имал затруднения на състезанието поради здравословни проблеми и все още се е възстановявал от операция на мускул на прасеца, извършена през юли.

Той също така заяви, че PAAF не е допринесла за подготовката на Надийм през последната година и се е дистанцирала от него въпреки постиженията му.

Федерацията остана недоволна от отговора на Бут и го обвини в нарушаване на нейния устав като президент на атлетическата асоциация на Пенджаб, след което наложи доживотната забрана.

Впоследствие Пакистанският олимпийски комитет даде специално разрешение на Бут да придружи Надийм на Игрите за ислямска солидарност в Рияд, където копиехвъргачът спечели златен медал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages