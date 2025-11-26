Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето кога ще се проведе дербито между Локомотив Авиа и Левски

Ето кога ще се проведе дербито между Локомотив Авиа и Левски

  • 26 ное 2025 | 11:15
  • 201
  • 0

Ясна е датата на дербито между Локомотив Авиа и Левски София. Сблъсъкът от шести кръг на Супер Волей, който бе отложен поради ангажиментите на "сините" в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига, ще се проведе следващата седмица - на 3 декември (сряда).

Двубоят ще се изиграе в града под тепетата от 19:30 ч. в залата на Пловдивския университет.    Преди това столичани ще срещнат испанския Гуагуас Лас Палмас в реванша от трети кръг на квалификациите на Шампионската лига - утре (26 ноември) от 20:00 ч. в зала "Левски София".     

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига
Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

Дни по-късно - на 29 ноември (събота), се изправят срещу Славия, в мач от седми кръг на първенството.   Локомотив пък излиза срещу Пирин (Разлог).

Евромачовете на пловдивчани започват на 10 декември (сряда) - срещу румънския Динамо (Букурещ). На 6 януари пък състезателите на Найден Найденов приемат волейболистите от столицата на северната ни съседка.   

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 05:45
  • 4291
  • 1
Силен Владимир Гърков с 14 точки и MVP, Сен-Назер на 1/4-финал за Купата на Франция

Силен Владимир Гърков с 14 точки и MVP, Сен-Назер на 1/4-финал за Купата на Франция

  • 25 ное 2025 | 23:36
  • 1033
  • 1
Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

  • 25 ное 2025 | 23:21
  • 817
  • 0
Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

  • 25 ное 2025 | 20:58
  • 1592
  • 0
Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

  • 25 ное 2025 | 20:49
  • 942
  • 1
Мони Николов и Локомотив с първа загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив с първа загуба в Русия

  • 25 ное 2025 | 20:12
  • 15284
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 558536
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 7825
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 3906
  • 8
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 5283
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 2051
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4097
  • 0