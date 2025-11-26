Ето кога ще се проведе дербито между Локомотив Авиа и Левски

Ясна е датата на дербито между Локомотив Авиа и Левски София. Сблъсъкът от шести кръг на Супер Волей, който бе отложен поради ангажиментите на "сините" в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига, ще се проведе следващата седмица - на 3 декември (сряда).

Двубоят ще се изиграе в града под тепетата от 19:30 ч. в залата на Пловдивския университет. Преди това столичани ще срещнат испанския Гуагуас Лас Палмас в реванша от трети кръг на квалификациите на Шампионската лига - утре (26 ноември) от 20:00 ч. в зала "Левски София".

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

Дни по-късно - на 29 ноември (събота), се изправят срещу Славия, в мач от седми кръг на първенството. Локомотив пък излиза срещу Пирин (Разлог).

Евромачовете на пловдивчани започват на 10 декември (сряда) - срещу румънския Динамо (Букурещ). На 6 януари пък състезателите на Найден Найденов приемат волейболистите от столицата на северната ни съседка.