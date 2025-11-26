Български волейболистки спечелиха титлата в NJCAA в САЩ

Две български волейболистки – Елеонора Гичева, която е от школата на Славия и Вероника Петрова, която е израснала в ЦПВК, спечелиха със своя отбор Маями Дейд Шаркс (Маями) шампионската титла в колежанското първенство на САЩ - NJCAA (двугодишните колежи). Друга волейболистка Маги Миличевич, която е от школата на Марица (Пловдив) завърши със сребърните отличия.

В спора за златото на финалния турнир на NJCAA, който се проведе в Dunn Center в Тенеси, родните представителки и техния тим Маями Дейд Шаркс надиграха Флорида Саутуестърн Стейт Колидж, с Маги Миличевич в редиците си с 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) и спечелиха Националното първенство на NJCAA за 2025 година.

Титлата бележи заврщане на златния връх за „Акулите“, които печелят национална корона след шест годишна пауза, след като за последно бяха със златото през 2019. През целия финален турнир, в който участваха 16 отбора, представителките на Маями показаха пълна доминация и вдигнаха купата без загуба. Общо за целия сезон тимът на Маями отбеляза 29 победи и 2 загуби.

Елеонора Гичева, която играе на поста разпределител, бе в основата на успеха, като завърши с 33 асистенции, 4 точки и 1 ас. Другата родна представителка Вероника Петрова не влезе в игра.

За сребърните медалистки Маги Миличевич влизаше периодично на полето и отбеляза 2 точки.

За успешните си изяви Елеонора Гичева получи и индивидуална награда за Най-добър разпределител, като бе избрана в Идеалния отбор на шампионата.

„Чувствам се страхотно, особено след победата. Благодарна съм, че имах тази възможност, да дойда тук, в Маями, и да играя в колежанското първенство. Радвам се, че попаднах на такова място със страхотен отбор, уникални момичета и треньор. Още от началото знаех, че ще се борим докрай, знаех, че ще успеем. Тази титла за мен значи много, значи една стъпка нагоре в моята кариера и една сбъдната мечта. Чувството да спечелиш и да имаш тази титла в ръцете си е неповторимо и никога няма да забравя последната точка на мача. Това беше един от най-вълнуващите моменти в живота ми“, коментира за BGvolleyball.com Елеонора Гичева.

Гичева и Петрова са първокурснички, като за тях предстои още една година в първенството на двугодишните колежи. Маги Миличевич е втора година, като завършва двугодишните колежи.