Латвийски тийнейджър с най-голямата победа в кариерата си в Йорк

Латвийският тийнейджър Артемийс Зизинс постигна най-голямата победа в кариерата си до момента, след като победи Али Картър с 6-4 и се класира за финалния квалификационен кръг на Шампионата на Обединеното кралство.

Зизинс, на 19 години, ще се изправи срещу Дейвид Лили в така наречения „Ден на Страшния съд“ в четвъртък следобед в Уиган, като победителят ще се класира за същинските финални етапи в Йорк, които започват в събота. Първият професионален състезател на Латвия Зизинс се присъедини към тура миналата година и това е най-доброто му представяне досега в ранкинг турнир. След като изоставаше с 3-4 срещу шесткратния шампион на ранкинг турнири Картър, той взе последните три фрейма, като записа брейкове от 78 и 56.

„Това е най-голямата ми победа“, каза той. „Беше много труден мач. В последния фрейм имаше огромно напрежение, трябваше да се концентрирам върху всеки удар. Сега трябва да почина, преди изобщо да мисля за следващия си мач. През последните два месеца се чувствам в много добра форма и искам да играя в собствения си стил.“

Лили отстрани Рики Уолдън с 6-3, докато Райън Дей постигна победа с 6-1 над Лиъм Греъм. Нопон Саенгкам сложи край на участието на 14-годишния Михал Шубарчик, побеждавайки го с 6-3 с най-добър брейк от 125, макар че най-младият професионалист в историята Шубарчик все пак имаше повод за утеха, като направи първия си сенчъри брейк в тура – 106 в петия фрейм.

Джак Лисовски може и все още да се радва на първата си титла, спечелена преди месец в Северна Ирландия, но няма да добави нова в Йорк, след като загуби с 2-6 от Луис Хийткот, чийто най-добър брейк беше 75.

Бившият световен и шампион на Мастърс Стюарт Бингам, който се нуждае от титлата от UK Championship, за да завърши комплекта си от трофеи в "Тройната корона", се върна от изоставане 4-5 и излъга Лиъм Пълън с 6-5, като направи брейк от 85 в решаващия фрейм.

Елиът Слесор заличи пасив от 2-4 и победи Булчу Ревеш с 6-5, а Зак Шурети се върна от 2-5, за да надделее с 6-5 над Мартин О’Донъл. Аматьорът Джейми Кларк продължи силната си серия с победа с 6-2 над Матю Селт.

Том Форд записа най-високия брейк за деня – 127, при победа с 6-2 над Сам Крейги, а Тепчая Ун-Ну направи 129 при успеха си с 6-1 над Роби Уилямс. Сега Ун-Ну ще се изправи срещу Джан Анда, който победи Алън Тейлър с 6-1, а срещата бе подчертана от брейк от 100.