Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ингебригтсен се цели в рекордна четвърта титла от Европейското по крос-кънтри

Ингебригтсен се цели в рекордна четвърта титла от Европейското по крос-кънтри

  • 26 ное 2025 | 11:09
  • 145
  • 0
Ингебригтсен се цели в рекордна четвърта титла от Европейското по крос-кънтри

Норвежката звезда в леката атлетика Якоб Ингебригтсен ще се опита да спечели четвъртата си титла при мъжете на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа (Португалия) на 14 декември.

Ако успее, Ингебригтсен ще се нареди до легенди като украинеца Серхий Лебид (девет титли) и португалеца Пауло Гера (четири титли) като едва третият четирикратен шампион в историята на надпреварата при мъжете.

До момента Ингебригтсен има общо седем индивидуални златни медала от европейските шампионати по крос-кънтри. Той доминираше при юношите под 20 години с четири поредни победи между 2016 и 2019 г., преди да направи впечатляващ преход към състезанията при мъжете. През 2021 г. във Фингал-Дъблин той стана най-младият шампион в историята, печелейки титлата едва на 21 години.

Норвежецът защити златото си и през 2022 г., но контузия го спря от участие на първенството в Брюксел през 2023 г. Въпреки това, миналата година в Анталия Ингебригтсен си върна титлата с майсторско бягане, изпреварвайки италианеца Йеманеберхан Крипа с осем секунди.

Летният сезон на Ингебригтсен беше затруднен от добре известна травма на ахилеса, която се отрази на формата му на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Въпреки това, през 2025 г. норвежецът вече добави два медала от големи първенства към колекцията си.

Той защити титлите си на 1500 и 3000 метра на Европейското първенство в зала в Апелдорн, а две седмици по-късно повтори същия дубъл и на световната сцена на Световното първенство в зала в Нанкин. Така той стана едва вторият атлет след Хайле Гебреселасие през 1999 г., постигнал този успех.

Ингебригтсен е начело на силен норвежки отбор в надпреварата при мъжете, който включва и по-големия му брат Филип, европейски шампион по крос-кънтри за 2018 г., както и сребърния медалист от 2023 г. Магнус Тув Мюре.

В състезанието при юношите под 20 години Норвегия също има сериозни амбиции. Европейският шампион на 1500 и 3000 метра в тази възрастова група, Хокон Мое Берг, ще води отбора в търсене на втора поредна отборна титла.

В състава са още Магнус Ойен и Кристиан Бротен Бьорве, които завършиха съответно четвърти и десети в Анталия миналата година и допринесоха за златния медал на Норвегия.

При девойките под 20 години ще участва действащата европейска шампионка на 3000 метра стийпълчейз Андреа Нигард Вие. Наскоро тя спечели състезанието в същата възрастова група на Северния шампионат по крос-кънтри, изпреварвайки Венус Абрахам Тефера, която също е в отбора. Към тях се присъединява и Вилма Ана Бекемоен Торбьорнсон, бронзова медалистка на 3000 метра от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години.

Сред другите известни имена в норвежкия тим е световният шампион на 3000 метра за юноши под 20 години Андреас Фелд Халворшен, който ще направи своя дебют в категорията до 23 години. В същата възрастова група при жените е включена и европейската шампионка на 1500 метра за девойки под 20 години от 2021 г. Ингеборг Остгард.

В отсъствието на трикратната шампионка Каролине Бьеркели Грьовдал, която очаква първото си дете, отборът при жените ще бъде воден от националната шампионка по крос-кънтри Селма Енгдал.

На Европейското първенство по крос-кънтри през 2024 г. Норвегия завърши на трето място в класирането по медали с два златни и общо три отличия.

 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Асафа Пауъл и Ноа Лайлс помагат на жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Сякаш е световна война

Асафа Пауъл и Ноа Лайлс помагат на жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Сякаш е световна война

  • 25 ное 2025 | 16:56
  • 3861
  • 0
Кения се готви за Лос Анджелис 2028 под сянката на допинга

Кения се готви за Лос Анджелис 2028 под сянката на допинга

  • 25 ное 2025 | 15:41
  • 292
  • 0
Клостерхалфен ще бъде голямата звезда на германския шампионат по крос-кънтри

Клостерхалфен ще бъде голямата звезда на германския шампионат по крос-кънтри

  • 25 ное 2025 | 13:50
  • 549
  • 0
Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

Чех се прицели в световния рекорд на диск догодина

  • 25 ное 2025 | 13:36
  • 2371
  • 0
Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

Джорджия Бел разкри за кризата, която я тласка от атлетиката към киберсигурността: Костите ми буквално се чупеха

  • 24 ное 2025 | 12:14
  • 4029
  • 3
Оманяла разкри защо се завърна при стария си треньор

Оманяла разкри защо се завърна при стария си треньор

  • 24 ное 2025 | 10:48
  • 1758
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 558532
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 7823
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 3899
  • 8
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 5279
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 2048
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4092
  • 0