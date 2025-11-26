Ингебригтсен се цели в рекордна четвърта титла от Европейското по крос-кънтри

Норвежката звезда в леката атлетика Якоб Ингебригтсен ще се опита да спечели четвъртата си титла при мъжете на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа (Португалия) на 14 декември.

Ако успее, Ингебригтсен ще се нареди до легенди като украинеца Серхий Лебид (девет титли) и португалеца Пауло Гера (четири титли) като едва третият четирикратен шампион в историята на надпреварата при мъжете.

До момента Ингебригтсен има общо седем индивидуални златни медала от европейските шампионати по крос-кънтри. Той доминираше при юношите под 20 години с четири поредни победи между 2016 и 2019 г., преди да направи впечатляващ преход към състезанията при мъжете. През 2021 г. във Фингал-Дъблин той стана най-младият шампион в историята, печелейки титлата едва на 21 години.

Норвежецът защити златото си и през 2022 г., но контузия го спря от участие на първенството в Брюксел през 2023 г. Въпреки това, миналата година в Анталия Ингебригтсен си върна титлата с майсторско бягане, изпреварвайки италианеца Йеманеберхан Крипа с осем секунди.

Летният сезон на Ингебригтсен беше затруднен от добре известна травма на ахилеса, която се отрази на формата му на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Въпреки това, през 2025 г. норвежецът вече добави два медала от големи първенства към колекцията си.

Той защити титлите си на 1500 и 3000 метра на Европейското първенство в зала в Апелдорн, а две седмици по-късно повтори същия дубъл и на световната сцена на Световното първенство в зала в Нанкин. Така той стана едва вторият атлет след Хайле Гебреселасие през 1999 г., постигнал този успех.

Ингебригтсен е начело на силен норвежки отбор в надпреварата при мъжете, който включва и по-големия му брат Филип, европейски шампион по крос-кънтри за 2018 г., както и сребърния медалист от 2023 г. Магнус Тув Мюре.

В състезанието при юношите под 20 години Норвегия също има сериозни амбиции. Европейският шампион на 1500 и 3000 метра в тази възрастова група, Хокон Мое Берг, ще води отбора в търсене на втора поредна отборна титла.

В състава са още Магнус Ойен и Кристиан Бротен Бьорве, които завършиха съответно четвърти и десети в Анталия миналата година и допринесоха за златния медал на Норвегия.

При девойките под 20 години ще участва действащата европейска шампионка на 3000 метра стийпълчейз Андреа Нигард Вие. Наскоро тя спечели състезанието в същата възрастова група на Северния шампионат по крос-кънтри, изпреварвайки Венус Абрахам Тефера, която също е в отбора. Към тях се присъединява и Вилма Ана Бекемоен Торбьорнсон, бронзова медалистка на 3000 метра от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години.

Сред другите известни имена в норвежкия тим е световният шампион на 3000 метра за юноши под 20 години Андреас Фелд Халворшен, който ще направи своя дебют в категорията до 23 години. В същата възрастова група при жените е включена и европейската шампионка на 1500 метра за девойки под 20 години от 2021 г. Ингеборг Остгард.

В отсъствието на трикратната шампионка Каролине Бьеркели Грьовдал, която очаква първото си дете, отборът при жените ще бъде воден от националната шампионка по крос-кънтри Селма Енгдал.

На Европейското първенство по крос-кънтри през 2024 г. Норвегия завърши на трето място в класирането по медали с два златни и общо три отличия.

Снимки: Gettyimages