  • 26 ное 2025 | 10:17
  • 53
  • 0
Куинси Уилсън избра да се състезава за Университета на Мериленд

Година след като представи отбора на САЩ на пистата по време на Олимпийските игри през 2024 г., Куинси Уилсън обяви ангажимента си да се състезава за Университета на Мериленд. Новината беше съобщена по време на живо предаване в понеделник.

По време на специална презентация в YouTube канала Citius Mag, в присъствието на своя треньор и семейството си, 17-годишният атлет избра „Терапинс“, след като разряза торта с червена и черна глазура – цветовете на университета.

Преди да обяви решението си, Уилсън сподели със своите последователи в социалните мрежи, че избира между пет университета, за да продължи своята академична и спортна кариера. Той ще се присъедини към Мериленд през есента на 2026 г.

След като благодари на всички, които го подкрепят, Уилсън изказа признателност и на университетите, които са се свързали с него. "Оценявам всеки треньор, който отдели време да разговаря с мен, да ме мотивира и да повярва в мен, за да мога да бъда част от тяхната програма“, заяви той.

За разлика от другите университети, които Уилсън е обмислял, Мериленд не е известен като водеща сила в спринтовите дисциплини. Преди прекъсването на живото предаване, той сподели пред репортери, че е избрал Мериленд, защото е близо до дома му.

Миналата година Уилсън се утвърди като изключителен талант на 400 метра, превръщайки се в най-младия американски олимпиец в леката атлетика в историята. Едва на 16 години, той допринесе за щафетата на САЩ на 4x400 метра в първия кръг на Игрите в Париж. На следващия ден Уилсън стана и най-младият олимпийски златен медалист в леката атлетика, след като американският отбор, съставен от Крис Бейли, Върнън Норууд, Брайс Дедмон и Рай Бенджамин, спечели златото на "Стад дьо Франс“. Въпреки че не участва във финала, Уилсън също получи медал за своя принос към отбора.

През изминалата година Уилсън подобри световния рекорд за юноши (под 18 години) няколко пъти. Първо го направи в сериите на олимпийските квалификации в САЩ (където в крайна сметка завърши шести във финала), а три седмици по-късно на Holloway Pro Classic, пробягвайки 400 метра за 44.20 секунди.

През юли в Мемфис Уилсън подобри рекорда отново, постигайки победно време от 44.10 секунди в състезание с професионалисти, някои от които с десетилетие по-възрастни от него. В края на сезона Уилсън се нареди на седмо място в световната ранглиста за годината.

Снимки: Gettyimages

