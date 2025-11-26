Три пропуска лишиха Атлетик Билбао от успех в Прага

Отборите на Славия (Прага) и Атлетик Билбао записаха нулево реми и след петия кръг в основната фаза на Шампионската лига и остават извън местата, които класират напред. Първенецът на Чехия продължава да е без победа, докато испанците поне имат една.

Мачът в чешката столица се игра при лек снеговалеж и няма да бъде запомнен с почти нищо. Всичко най-интересно се случи в началото на второто полувреме, когато между 50-ата и 52-рата минута тимът на Атлетик имаше три чисти положения чрез Роберт Наваро. И в трите случая обаче вратаря на Славия Индрих Станек блесна с отлични спасявания.

Лошото за чехите е, че програмата им до края включва мачове срещу Тотнъм и Барселона, както и такъв срещу коравия Пафос. Същото важи и за баските от Билбао, които ще преследват максимума срещу Пари Сен Жермен, Аталанта и Спортинг (Лисабон).