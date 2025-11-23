Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Влади Гърков с 10 точки, Сен Назер с драматична загуба

Влади Гърков с 10 точки, Сен Назер с драматична загуба

  • 23 ное 2025 | 11:21
  • 255
  • 0

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха четвърта загуба във френската Marmara Spike Ligue.

Воденият от Педро Уехара тим отстъпи на Араго де Сет с 1:3 (28:26, 24:26, 25:27, 22:25) в двубой от 7-ия кръг, изигран в "Пале дьо Спорт Безие" пред едва 203 зрители.

Владимир Гърков се отчете с 10 точки (1 ас, 43% ефективност в атака, 13% перфектно и 32% позитивно посрещане).

Най-резултатен бе германският диагонал Филип Джон с 21 точки (1 ас, 1 блок, 40% ефективност в атака - +9).

Кейлъб Дженс добави 17 точки (1 ас).

За Сет Тристан Шлингер завърши с 19 точки (1 ас), с 16 точки се разписа Нооа Мартила (3 блокади).

Сен Назер е на 11-а позиция с 5 точки (3 победи, 4 загуби), Сет е шести с 11 точки (4 победи, 3 загуби).

В следващия кръг Сен Назер среща Тур, на 29 ноември (събота) от 21:00 часа. Сет излиза срещу Тулуза.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Стефани Дянкова: Изпуснахме малки ситуации

Стефани Дянкова: Изпуснахме малки ситуации

  • 22 ное 2025 | 22:55
  • 910
  • 0
Силна Елица Атанасийевич с 25 точки, Паниониос с трета победа в Гърция

Силна Елица Атанасийевич с 25 точки, Паниониос с трета победа в Гърция

  • 22 ное 2025 | 22:12
  • 1330
  • 2
Евелина Цветанова: Младостта не избра правилните моменти в критични ситуации

Евелина Цветанова: Младостта не избра правилните моменти в критични ситуации

  • 22 ное 2025 | 21:58
  • 653
  • 0
Славина Колева: Направихме много грешки

Славина Колева: Направихме много грешки

  • 22 ное 2025 | 21:24
  • 1318
  • 0
Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този сезон

Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този сезон

  • 22 ное 2025 | 21:17
  • 1256
  • 0
Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!

Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!

  • 22 ное 2025 | 21:13
  • 33049
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

Добруджа 0:1 Локомотив (Пд), Димитър Илиев откри от дузпа

  • 23 ное 2025 | 12:45
  • 3353
  • 2
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 22165
  • 18
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 281
  • 0
Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

Забрави ли вече Левски загубата в дербито? "Сините" могат да дръпнат с осем точки на върха

  • 23 ное 2025 | 07:15
  • 11138
  • 34
Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

  • 23 ное 2025 | 08:00
  • 4126
  • 7
Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

Дузпи донесоха втора Копа Судамерикана във витрината на Ланус

  • 23 ное 2025 | 00:50
  • 14857
  • 5