Влади Гърков с 10 точки, Сен Назер с драматична загуба

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха четвърта загуба във френската Marmara Spike Ligue.

Воденият от Педро Уехара тим отстъпи на Араго де Сет с 1:3 (28:26, 24:26, 25:27, 22:25) в двубой от 7-ия кръг, изигран в "Пале дьо Спорт Безие" пред едва 203 зрители.

Владимир Гърков се отчете с 10 точки (1 ас, 43% ефективност в атака, 13% перфектно и 32% позитивно посрещане).

Най-резултатен бе германският диагонал Филип Джон с 21 точки (1 ас, 1 блок, 40% ефективност в атака - +9).

Кейлъб Дженс добави 17 точки (1 ас).

За Сет Тристан Шлингер завърши с 19 точки (1 ас), с 16 точки се разписа Нооа Мартила (3 блокади).

Сен Назер е на 11-а позиция с 5 точки (3 победи, 4 загуби), Сет е шести с 11 точки (4 победи, 3 загуби).

В следващия кръг Сен Назер среща Тур, на 29 ноември (събота) от 21:00 часа. Сет излиза срещу Тулуза.