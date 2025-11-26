Моуриньо: Усещането е, че дори да бяха 150 минути, Аякс пак нямаше да отбележи

Треньорът на Бенфика, Жозе Моуриньо, анализира победата с 2:0 над Аякс в петия кръг от груповата фаза на Шампионската лига на УЕФА. Той доста смело заяви, че е бил убеден по време на мача, че дори и да се играят допълнителни 150 минути, домакините пак няма да отбележат гол.

„Последните 10 минути на първото полувреме бяха малко хаотични. Имахме трудности с контрола. През второто полувреме, да, не бяхме опасни, не успяхме да излезем напред, но те имаха само една възможност чрез Клаасен. След това играта беше контролирана от нас. Усещането е, че в последните 15 минути, дори да бяха 150, те пак нямаше да отбележат. Тази солидност и усилие от страна на играчите, концентрацията и радостта на групата след победата е нещо красиво“, заяви Моуриньо.

„Казах, че едно е да играеш, за да искаш да спечелиш, друго е да трябва да спечелиш. Това „трябва да спечелиш“ е различен натиск. Ние не сме отбор с много бързи хора в атака, за да бъдем опасни при контраатаки. Трябваше да играем по друг начин и играчите го направиха много добре. Играхме с оръжията, които имахме, знаехме как да се защитаваме добре. Голът на Барейро приключи мача. Но усещането беше, че мачът е под контрол“, добави той, обяснявайки влизането на Томаш Араужо.

„Ако имах на пейката крила, които можеха да затварят пространства и да убиват с контраатаки, това е, което всеки треньор обича да има. Те играят с двама нападатели, единият висок 2 метра, а другият 1,90 м, можеше да има много ситуации със статични положения, Аякс можеше да играе по-директно. Ако мога да защитя Антонио и Отаменди и да създам превъзходство с Томаш, целта беше да спечелим“, завърши той.

Снимки: Gettyimages