Марица надигра Дея спорт продължи победната си серия

Шампионът на България Марица (Пловдив) продължи победната си серия от началото на новия сезон в женската "Демакс+" лига. "Жълто-сините" записаха 6-и пореден успех в първенството, след като надиграха като домакини Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:15, 25:18, 25:12) в зала "Строител".

Така Марица продължава да води във временното класиране с пълен актив от 18 точки от първите си 6 мача, като пловдивският тим до момента няма загубен гейм.

Мачът започна равностойно и в първите минути гостенките от Бургас успяха да отворят разлика от 4 точки. Постепенно Марица намери ритъма в играта си и изравни при 11:11. След това "Жълто-сините" разгърнаха своите възможности на начален удар и в нападение и до края на гейма дадоха само още четири точки на своя съперник, за да вземат първата част с категоричното 25:15.

Втората стартира с битка точка за точка. След 9:9 обаче шампионките започнаха да се откъсват в резултата и разликата достигна 5 точки при 16:11 в средата на гейма. Дея спорт успя да стопи пасива си до 18:19, но Марица отговори със серия от шест поредни спечелени разигравания и затвори втората част при 25:18. Това даде допълнителна увереност на волейболистките на Ахметджан Ершимшек и в третия гейм те бързо натрупаха аванс от 10:6, който увеличиха до 17:8 и не изпуснаха инициативата, за да приключат мача при 25:12.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Елисавета Сариева с 16 точки, от които 4 аса, 13 точки добави Виктория Коева, а 11 реализира Дияна Борисова.

След успеха Марица вече гледа към първия си мач от груповата фаза в тазгодишното издание на Шампионската лига. На 26 ноември (сряда) "Жълто-сините" гостуват на полския ДевелоПрес (Жешув) в първата си среща от група Е на най-авторитетния клубен турнир на Стария континент.