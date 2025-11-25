Виктория Нинова: Искаме титла и при жените

Българската федерация по волейбол проведе тържествената галавечер Заедно към върха. Специалното събитие в Crowne Plaza Sofia беше посветено на най-значимите постижения и личности, градящи историята и бъдещето на спорта у нас.

По време на церемонията бяха отличени изявени фигури, оставили сериозен отпечатък върху развитието на най-успешния отборен спорт у нас - от легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 (мъже и жени), през младите таланти - световните шампионки за жени под 19, четвъртите в света - жени под 21, световните вицешампиони (мъже), както и техните треньори, допринесли за международните успехи на България.

Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

“Виктория Нинова: От тук нататък ще бъде много по-различно, искаме титла и при жените. Със сигурност годината беше много емоционална за мен като започна с нашето световно, а след това участвах и на световното с жените, което също беше един много голям опит за мен. И съм много щастлива. Ще бъде едно много голямо предизвикателство да продължа в САЩ. Доста ще променя своето ежедневие, ще съм далеч от всички мои приятели и роднини, но го чакам с нетърпение. Със сигурност има накъде повече. Като начало има европейско и световно първенство с женския национален отбор. Кой знае, може да стигнем и до титла”, заяви Виктория Нинова, която бе капитан на тъма на България, който стана световен шампион за девойки до 19 години, специално пред Sportal.bg.

Снимки: Startphoto