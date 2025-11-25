Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Виктория Нинова: Искаме титла и при жените

Виктория Нинова: Искаме титла и при жените

  • 25 ное 2025 | 19:48
  • 208
  • 0

Българската федерация по волейбол проведе тържествената галавечер Заедно към върха. Специалното събитие в Crowne Plaza Sofia беше посветено на най-значимите постижения и личности, градящи историята и бъдещето на спорта у нас.

По време на церемонията бяха отличени изявени фигури, оставили сериозен отпечатък върху развитието на най-успешния отборен спорт у нас - от легендарните олимпийски медалисти от Москва 1980 (мъже и жени), през младите таланти - световните шампионки за жени под 19, четвъртите в света - жени  под 21, световните вицешампиони (мъже), както и техните треньори, допринесли за международните успехи на България.

Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ
Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

“Виктория Нинова: От тук нататък ще бъде много по-различно, искаме титла и при жените. Със сигурност годината беше много емоционална за мен като започна с нашето световно, а след това участвах и на световното с жените, което също беше един много голям опит за мен. И съм много щастлива. Ще бъде едно много голямо предизвикателство да продължа в САЩ. Доста ще променя своето ежедневие, ще съм далеч от всички мои приятели и роднини, но го чакам с нетърпение. Със сигурност има накъде повече. Като начало има европейско и световно първенство с женския национален отбор. Кой знае, може да стигнем и до титла”, заяви Виктория Нинова, която бе капитан на тъма на България, който стана световен шампион за девойки до 19 години, специално пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Мис България - Симона Бакърджиева, изучава европейската политика, а във волейбола обърква противника с лява ръка

Мис България - Симона Бакърджиева, изучава европейската политика, а във волейбола обърква противника с лява ръка

  • 25 ное 2025 | 13:04
  • 2151
  • 5
Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

Капитанът на световните шампионки от България продължава кариерата си в САЩ

  • 25 ное 2025 | 12:13
  • 7960
  • 9
Комисията по плажен волейбол към БФВ награди републиканските шампиони за 2025 година

Комисията по плажен волейбол към БФВ награди републиканските шампиони за 2025 година

  • 24 ное 2025 | 18:20
  • 1203
  • 1
Завръзката във Висша лига се увеличава

Завръзката във Висша лига се увеличава

  • 24 ное 2025 | 17:58
  • 2012
  • 1
За пети път! Звезди на бъдещето от водещи школи в Европа идват в София!

За пети път! Звезди на бъдещето от водещи школи в Европа идват в София!

  • 24 ное 2025 | 17:56
  • 973
  • 2
Моника Кръстева с 23 точки и нов успех с Алтамура

Моника Кръстева с 23 точки и нов успех с Алтамура

  • 24 ное 2025 | 17:21
  • 880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 6944
  • 6
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 8969
  • 16
Здрава битка в Ботевград!

Здрава битка в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 3373
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 546689
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10474
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 27774
  • 27