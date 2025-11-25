“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на феновете на Барселона срещу Нико Уилямс

Случката се повтори. Както и през миналия сезон в “Монтжуик”, така и сега в събота феновете на Барселона взеха на мушка Нико Уилямс от Атлетик Билбао, освирквайки го при всеки негов досег с топката. Мачът за лявото крило, който беше трансферна цел на каталунците през последните две лета, се превърна във фиаско, като той почти не застраши вратата на Жоан Гарсия.

Сега от Ла Лига са изпратили доклад до Дисциплинарната комисия на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) и до Комисията за борба с насилието. В него се посочват най-значимите инциденти от кръга, сред които са и обиди, отправени към играчите на Атлетик – Нико Уилямс и Ойхан Сансет, от страна на привържениците на „блаугранас“.

Организацията, ръководена от Хавиер Тебас, осъди скандиранията „Стъпчи го, стъпчи го!“ по адрес на Нико Уилямс, докато футболистът от Памплона е лежал на земята. В доклада на лигата се съобщава и за по-леки обиди към Сансет – „глупак, глупак“, след като той беше изгонен за грубо влизане срещу Фермин Лопес при резултат 3:0.

Още жалби

В документа на Ла Лига се порицават и инциденти по време на мача Осасуна – Реал Сосиедад, където на моменти се е скандирало: „Испания е боклук, кралят е фашист, а всичките му васали са кучи синове“.

Най-много провинения обаче са регистрирани по време на валенсианското дерби в петък. На двубоя Валенсия – Леванте са отбелязани цели четиринадесет инцидента, сред които се откроява скандиране срещу феновете нагостите: „Който не скача, е шибан жабок“. Ла Лига също така е докладвала за обиди срещу съдията на срещата Бетис – Жирона, на Виляреал – Майорка, както и срещу феновете на Севиля срещу Еспаньол.

Чрез платформата LALIGAVS Ла Лига събира доклади, предложения и жалби от фенове, присъстващи на мачовете, за да подпомогне борбата с насилието по стадионите. От години насам организацията настоява за повече правомощия, за да може ефективно да се справи с проблема с насилието във футбола.