Цунода: Във Вегас на няколко пъти бях по-бърз от Верстапен

В Лас Вегас Юки Цунода записа трето поредно състезание, в което не успя да вземе точки, но японецът обърна внимание на това, че в хода на уикенда на няколко пъти беше по-бърз от съотборника си Макс Верстапен, който взе победата.
„Нееднократно, в първата, втората, третата тренировка, бях по-бърз от Макс в дългата серия обиколки – припомни Юки. – Отдавна не ми се беше отдавало да демонстрирам такава скорост, с отбора отдавна не бяхме виждали това.
„Но Макс има своите силни страни, които му позволяват да изведе колата на друго ниво в квалификацията. Това е негово предимство. Преди квалификацията бях уверен, че мога да се представя по-добре в сравнение с другите състезания, но видяхте какво се получи.
„Преди квалификацията имах добро темпо, но в самата сесия всичко се оказа извън контрола ми и изпуснах възможността. Съжалявам, но в крайна сметка състезателното ми темпо се развива в правилната посока. Неприятно е, че не мога да демонстрирам резултатите, на които съм способен.“
Снимки: Gettyimages