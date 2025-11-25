Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Цунода: Във Вегас на няколко пъти бях по-бърз от Верстапен

Цунода: Във Вегас на няколко пъти бях по-бърз от Верстапен

  • 25 ное 2025 | 19:27
  • 491
  • 0

В Лас Вегас Юки Цунода записа трето поредно състезание, в което не успя да вземе точки, но японецът обърна внимание на това, че в хода на уикенда на няколко пъти беше по-бърз от съотборника си Макс Верстапен, който взе победата.

„Нееднократно, в първата, втората, третата тренировка, бях по-бърз от Макс в дългата серия обиколки – припомни Юки. – Отдавна не ми се беше отдавало да демонстрирам такава скорост, с отбора отдавна не бяхме виждали това.

Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?
Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?

„Но Макс има своите силни страни, които му позволяват да изведе колата на друго ниво в квалификацията. Това е негово предимство. Преди квалификацията бях уверен, че мога да се представя по-добре в сравнение с другите състезания, но видяхте какво се получи.

„Преди квалификацията имах добро темпо, но в самата сесия всичко се оказа извън контрола ми и изпуснах възможността. Съжалявам, но в крайна сметка състезателното ми темпо се развива в правилната посока. Неприятно е, че не мога да демонстрирам резултатите, на които съм способен.“

Алекс Вурц: Още в Бразилия имаше съмнения за някои коли
Алекс Вурц: Още в Бразилия имаше съмнения за някои коли
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10466
  • 0
Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

Нювил с глоба за превишена скорост в Саудитска Арабия

  • 25 ное 2025 | 15:04
  • 723
  • 0
Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина

Показаха как ще изглежда суперспециалният етап на рали "Монте Карло" догодина

  • 25 ное 2025 | 15:01
  • 575
  • 0
Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

Ферари ще проверява стратегията на Леклер от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 14:50
  • 1081
  • 1
Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

Пирели се отказва от най-меките си гуми след само една година

  • 25 ное 2025 | 14:42
  • 1202
  • 0
Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

Мекис: В Катар всичко ще е различно от Лас Вегас

  • 25 ное 2025 | 13:52
  • 1388
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 6933
  • 6
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 8949
  • 16
Здрава битка в Ботевград!

Здрава битка в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 3365
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 546685
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10466
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 27766
  • 27