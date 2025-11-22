Отличен Денислав Бърдаров заби 21 точки, но ИББ с нова загуба

Националът Денислав Бърдаров изигра пореден силен мач за своя турски клуб Истанбул Бююкшекир Беледийеспор.

ИББ отстъпи като гост от Алтекма с 2:3 (25:18, 23:25, 26:28, 25:18, 4:15) в мача от 5-ия кръг на турската Ефелер Лига.

Денислав Бърдаров стана най-резултатен за ИББ с 21 точки (2 аса, 1 блок, 55% ефективност в атака, 18% перфектно и 41% позитивно посрещане - +12).

Халил Ибрахим Юджел добави още 16 точки за гостите.

Бразилецът Габриел Жозе Да Силва Кандидо заби 28 точки (3 аса, 3 блока).

Американският национал Джордан Юърт добави още 20 точки.