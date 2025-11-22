Отличен Денислав Бърдаров заби 21 точки, но ИББ с нова загуба

Популярни
Драматичен край на ЦСКА - Ботев (Пд), Годой вкара в добавеното време и вгорчи дебюта на Херо - на живо с отзивите след 2:1
  • 22 ное 2025 | 18:27
  • 440
  • 0
Националът Денислав Бърдаров изигра пореден силен мач за своя турски клуб Истанбул Бююкшекир Беледийеспор.

ИББ отстъпи като гост от Алтекма с 2:3 (25:18, 23:25, 26:28, 25:18, 4:15) в мача от 5-ия кръг на турската Ефелер Лига.

Денислав Бърдаров стана най-резултатен за ИББ с 21 точки (2 аса, 1 блок, 55% ефективност в атака, 18% перфектно и 41% позитивно посрещане - +12).

Отличен Денислав Бърдаров заби 21 точки, но ИББ не спря Галатарасай
Отличен Денислав Бърдаров заби 21 точки, но ИББ не спря Галатарасай

Халил Ибрахим Юджел добави още 16 точки за гостите.

Бразилецът Габриел Жозе Да Силва Кандидо заби 28 точки (3 аса, 3 блока).

Американският национал Джордан Юърт добави още 20 точки.

