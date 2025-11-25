Али Юзеир се включва в бойната карта на SENSHI 29

SENSHI 29 увеличава екшъна в последно издание на годината с участието на Али Юзеир. На 6 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна ще видим 12 мача с бойци от 16 държави, сред които на ринга ще бъдат петима несломими българи. Билети за международната бойна галавечер се предлагат в мрежата на Eventim.bg.

Али Юзеир е световен шампион по муай тай на WMF от 2018 г. балкански шампион - K1 от 2017 г., европейски вицешампион през 2015 г., с едно участие за веригата и победа на SENSHI 4. Той ще се изправи срещу Карим Мабрук в категория до 85 кг по правилата KWU FULL CONTACT. Австриецът е световен шампион на ISKA World през 2022, европейски шампион K1 на IPCC 2019, интерконтинентален шампион К1 на ISKA 2017, с една победа на SENSHI 23.

Интересното е, че само броени дни преди първата им професионална среща, на световното първенство за мъже WAKO в Абу Даби на 25 ноември Али Юзеир победи Карим Мабрук. Затова и двубоят им на ринга на SENSHI 29 ще бъде зареден с адреналин и силно желание за реванш от австриеца.

Противник на Едуард Алекснян в SENSHI 29 ще бъде опитният румънец Мариус Мунтеану в най-тежката категория над 95 кг. по KWU FULL CONTACT. С четири участия на SENSHI румънецът е добре познат на родната публика, шампион на Colosseum Tournament, победител на Kombat London и шампион от Fight Zоne. Последното му участие на арената във Варна беше на първото за веригата и грандиозно Grand Prix издание в SENSHI 28.

Жулиен Риков ще се изправи срещу нов съперник – испанския боец Алекс Фернандез в категория до 75 кг в KWU FULL CONTACT. През декември Фернандез предстои да запише второ участие за бойната верига, след загубата си на SENSHI 18. Той е световен шампион на ISKA и световен шампион на DFN.

Драгомир Петров даде голяма заявка за мача си в категория до 70 кг. по правилата KWU FULL CONTACT с мароканеца Айсам Чадид. Той е европейски шампион на ISKA European, шампион на Glory of Hero и испански шампион, с четири изяви на ринга на SENSHI до момента. Макар че това ще бъде първата среща между тях на ринга на веригата, два пъти е имало организация на мач между Петров и Чадид – на SENSHI 13 и SENSHI 16. Контузии и неблагоприятни обстоятелствата не са позволили да се реализира дългочакания двубой между водещите бойци в дивизията, затова напрежението между тях е на високо ниво.

Атанас Божилов, който държи рекордните 23 победи на ринга на SENSHI, също се подготвя за поредното си бойно предизвикателство срещу нидерландеца Роки Гранджиан. Противникът му е шампион по кикбокс на Нидерландия и ще покаже своите умения пред публиката в дебютната си изява в последното за годината 29-о издание на бойното шоу SENSHI.

SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 29 са Sportal.bg, Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Dir.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.