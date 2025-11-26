Везенков срещу Милър-Макинтайър в суперсблъсък в Белград

Цървена звезда се изправя тази вечер от 20:30 часа българско време срещу Олимпиакос в мач от 13-ия кръг на Евролигата, в който силите си ще премерят два братски клуба с по един български национал в състава си. Правещият много силен сезон в Евролигата американски гард с български паспорт на Звезда Коди Милър-Макинтайър ще поведе съотборниците си към потенциална трета поредна победа на сръбския гранд срещу гръцкия колос, който пък ще разчита на отлични изяви от страна на голямата си звезда Александър Везенков.

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

Двата тима са с по 8 победи и 4 загуби дотук в надпреварата. В статистиката на преките двубои между двата отбора Олимпиакос има минимален аванс - 9:8. Последните им две срещи в Евролигата обаче завършиха с победи за Цървена звезда.

Александър Везенков и компания сразиха в миналия кръг у дома Париж, а Цървена звезда загуби драматично гостуването си на Валенсия.

Треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович все още не може да разчита на куп играчи, възстановяващи се от различни контузии и здравословни проблеми - извън строя са Тайсън Картър, Айзея Кенън, Ебука Изунду, Джоел Боломбой, Деян Давидовац и Хасиел Риверо.

В лагера на "червено-белите" от Пирея положението с контузените също не би могло да се нарече розово. На разположение на наставника Йоргос Барцокас днес няма да бъдат Кийнън Еванс и Мустафа Фал, които са аут за дълго, както и Шакил МакКисик, Франк Нтиликина и Янулис Ларендзакис.