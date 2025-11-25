Популярни
Половин дузина играчи на Лудогорец остават с изтичащи договори

  • 25 ное 2025 | 13:57
  • 295
  • 0
Половин дузина играчи на Лудогорец остават с изтичащи договори

Лудогорец реши казуса с трима футболисти, но остават още шестима с изтичащи договори при разградчани. Това са централните защитници Диниш Алмейда и Георги Терзиев, десният бранител Сон, халфовете Педро Нареси и Иван Йорданов, както и крилото Бърнард Текпетей, пише "Тема Спорт".

Последният на няколко пъти ясно изрази желанието си да бъде продаден, но, по една или друга причина, това не се случи. Лудогорец се опитва да реши този проблем, тъй като може да го изпусне без пари след края на сезона, а за момента ганаецът се дърпа за нов договор.

Португалецът и испанецът са основни единици в защитата. Нареси също е ценен в халфовата линия, въпреки някои слаби представяния този сезон.

Терзиев в момента лекува тежка контузия, но от доста време е извън първия състав. Йорданов пък наскоро загърби проблемите с травми, които имаше в последно време.

