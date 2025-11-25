Алберт Попов: Целта ми през този сезон е да бъда по-консистентен в класиранията си в топ 10

Водещият български състезател в алпийските ски Алберт Попов заяви, че целта му през новия сезон 2025/26 е да бъде по-постоянен в класиранията си в топ 10.

Слаломистът вече записа едно такова с девето място в Гургл и добави, че надява формата му да достигне пика си за Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари следващата година.

"Сезонът започна и вече имам два старта зад гърба. Смея да твърдя, че направих страхотна подготовка през лятото. След това тренирах добре и на сняг. В първите стартове за сезона обикновено човек опитва да намери себе си, но моята оценка е, че се чувствам добре, стабилен съм и знам, че мога да давам газ. Спокоен съм на терена и мисля, че с четвъртото спускане от тези два старта показах това, което мога. Това ще ми даде увереност за следващите стартове. Мисля, че едни по-консистентни класирания в топ 10 са доста постижими. Това е моята цел за сезона и се надявам върховата ми форма да бъде на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо", каза Попов, който през миналия сезон в Мадона ди Кампильо постигна и първата си победа в старт от Световната купа.

"Миналата година бях в страхотна форма. Мисля, че можеше да имам и повече класирания в топ 5, но не мога да си представя по-труден спорт от моя, в който конкуренцията да е толкова скандална. В последния старт 30 човека влязоха в 1.40 секунди. Това си е война. Мисля, че съм дори в по-добра форма от миналия сезон. Винаги съм си вярвал и смятам, че този сезон ще бъде сполучлив", добави той.

"По подготовката нищо не сме променили. Може би сме добавили някакви неща. Всяка година излиза нов материал и трябва да тестват всички специфични негови настройки. Аз съм най-специфичният скиор, защото съм най-ниският. При мен едни настройки вървят, докато при другите не се получава. И обратното. Но мисля, че сме нацелили нещата за този сезон. По олимпийската писта все още не съм карал, защото там слаломи не се провеждат, но знам доста неща за нея - има дълга равна част и малко стръмна", каза още Попов.

Той бе попитан и как смята, че ще се отрази евентуално участие без знаме и химн на българските спортисти на предстоящата Олимпиада. Санкцията е възможно да бъде наложена от Международния олимпийски комитет, ако не бъде решен казусът около Българския олимпийски комитет, който в момента има две ръководства.

"Не трябва да се стига до там да бъдем без знаме и химн на Олимпийските игри. Подобно нещо би било удар по самочувствието ни. Каквото може и трябва да се направи, нека да се направи, за да имаме български отбор на Олимпийските игри", завърши Алберт Попов.

