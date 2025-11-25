Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Цеко Минев: Трудно се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет

Цеко Минев: Трудно се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет

  • 25 ное 2025 | 14:57
  • 214
  • 0

Президентът на БФ Ски Цеко Минев бе попитан и как се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет.

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи
Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

"Г-н Бобев е човекът, който поддържа всекидневен контакт с БОК относно организацията преди Олимпийските игри. Всичко се извършва, но е трудно, защото финансирането е у старото ръководство, докато административната работа и връзката с Международния олимпийски комитет се прави от новото ръководство. Далеч съм от мисълта да политизирам това, което се случва, но се надявам, че ще успеем да се справим", каза Цеко Минев.

Цеко Минев: Пожелавам на състезателите да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва
Цеко Минев: Пожелавам на състезателите да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва
