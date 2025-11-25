Цеко Минев: Трудно се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет

Президентът на БФ Ски Цеко Минев бе попитан и как се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет.

"Г-н Бобев е човекът, който поддържа всекидневен контакт с БОК относно организацията преди Олимпийските игри. Всичко се извършва, но е трудно, защото финансирането е у старото ръководство, докато административната работа и връзката с Международния олимпийски комитет се прави от новото ръководство. Далеч съм от мисълта да политизирам това, което се случва, но се надявам, че ще успеем да се справим", каза Цеко Минев.