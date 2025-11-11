Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Вицешампионът във Формула 3 за 2025 година Никола Цолов ще дебютира още този месец в Катар във Формула 2. След три години във Формула 3, в средата на септември Кампос Рейсинг потвърди, че кариерата на Никола продължава с испанския тим във Формула 2.

„Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3“, коментира за Sportal.bg Българския лъв..

We’re proud to announce that Nikola Tsolov will make his FIA Formula 2 debut with the team, joining us for the final two rounds of the championship in Qatar and Abu Dhabi 🙌



📰 https://t.co/Gwc1EYsRTo @Formula2 @NikolaTsolov pic.twitter.com/y0CRbOVz2Y — Campos Racing (@CamposRacing) November 11, 2025

„Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания. Ще трябва да трупам опит, но всяко едно състезание е важно, не можем да участваме само заради бройката“, заяви Цолов.

