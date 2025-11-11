Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Вицешампионът във Формула 3 за 2025 година Никола Цолов ще дебютира още този месец в Катар във Формула 2. След три години във Формула 3, в средата на септември Кампос Рейсинг потвърди, че кариерата на Никола продължава с испанския тим във Формула 2.
„Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3“, коментира за Sportal.bg Българския лъв..
„Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания. Ще трябва да трупам опит, но всяко едно състезание е важно, не можем да участваме само заради бройката“, заяви Цолов.