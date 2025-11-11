Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

  • 11 ное 2025 | 19:01
  • 2245
  • 1

Вицешампионът във Формула 3 за 2025 година Никола Цолов ще дебютира още този месец в Катар във Формула 2. След три години във Формула 3, в средата на септември Кампос Рейсинг потвърди, че кариерата на Никола продължава с испанския тим във Формула 2.

„Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3“, коментира за Sportal.bg Българския лъв..

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец
Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

„Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания. Ще трябва да трупам опит, но всяко едно състезание е важно, не можем да участваме само заради бройката“, заяви Цолов.

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

  • 11 ное 2025 | 15:13
  • 1496
  • 2
Производителите искат повече яснота за процедурите при пушещ мотор

Производителите искат повече яснота за процедурите при пушещ мотор

  • 11 ное 2025 | 14:28
  • 465
  • 0
Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

Новият двигател на Верстапен привлече вниманието на Макларън

  • 11 ное 2025 | 13:36
  • 2197
  • 2
Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

Пилотите на Ферари отговориха на големия шеф на Черните кончета

  • 11 ное 2025 | 13:10
  • 9815
  • 7
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 11 ное 2025 | 13:02
  • 561
  • 0
Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

  • 11 ное 2025 | 12:53
  • 2353
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 7066
  • 13
Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

  • 11 ное 2025 | 20:00
  • 5173
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 23894
  • 24
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 29572
  • 60
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 27080
  • 91
Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 1448
  • 0