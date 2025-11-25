Клостерхалфен ще бъде голямата звезда на германския шампионат по крос-кънтри

Петкратната медалистка от Европейското първенство по крос-кънтри на Констанце Клостерхалфен е водещата участничка в германското първенство по крос-кънтри този уикенд (29-30) в Дармщат. 28-годишната състезателка спечели сребро за жени старша миналата година в Анталия.

Въпреки че имаше слаб сезон на писта, тя ще се стреми да тества формата си на националната сцена преди евентуално завръщане към международната дейност на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа 2025 на 14 декември.

Европейската шампионка на 5000 м за 2022 г. и бронзовата медалистка на света на 5000 м за 2019 г. ще се изправят срещу силна местна конкуренция от международни медалисти. Сред тях е Алина Ре, бронзова медалистка в състезанието за жени старша на Европейското първенство по крос-кънтри в Дъблин и Торино съответно през 2021 г. и 2022 г.

Заявена е и Ева Дитерих, която спечели сребро на 10 км на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен по-рано тази година.

В състезанията за мъже Филимон Абрахам, 5-ти на Европейското първенство по крос-кънтри в Торино през 2022 г., и защитаващият титлата си шампион Маркус Гьоргер оглавяват участниците.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages