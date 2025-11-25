Веласкес взе решение за Ради Кирилов

Спортно-техническият щаб на Левски няма никакво намерение да пуска прибързано фланговия нападател Радослав Кирилов, който се възстановява от травма. Това означава, че "сините" почти сигурно ще бъдат без него в неделното домакинство на Септември.

Кирилов получи контузия на последната тренировка преди дербито с ЦСКА, загубено с 0:1. Заради нея не игра срещу "армейците", а след това отпадна от състава на националния отбор за квалификациите с Турция (0:2) и Грузия (2:1). Крилото не бе в групата и за визитата на Монтана.

В лазарета на Левски е и друг флангови нападател - Карл Фабиен. Той се контузи в домакинството на Добруджа. Французинът бе привлечен през пролетта на "Герена" от Славия, но доста често е извън състава заради травми.

Добрата новина е, че за мача със Септември Хулио Веласкес ще може да разчита на Марин Петков, който изтърпя санкция за натрупани жълти картони.