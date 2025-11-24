Левски обяви програмата си до мача със Септември (Сф)

Левски обяви програмата си за тази седмица, която завършва с домакинство на Септември (София) в неделя. Дотогава "сините" ще тренират по веднъж на ден, като във вторник получават почивка.

Отборът на Хулио Веласкес дръпна с 8 точки на върха в класирането, след като вчера разби Монтана на "Огоста" с 5:1 в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига.

24 ноември, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

25 ноември, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

26 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

27 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

28 ноември, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

29 ноември, събота:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

30 ноември, неделя:

17:30 часа – „Левски“ – „Септември“ – Първа лига, 17-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов“