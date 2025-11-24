Левски пусна в продажба билети за мача със Септември

Левски пусна в продажба билетите за двубоя със Септември (София). Двата тима се изправят един срещу друг тази неделя (30 ноември) от 17:30 часа на "Герена". Пропуските варират между 12 и 100 лева за ВИП билет.

Ето какво пишат от клуба:

Левскари,

Билетите за двубоя от 17-ия кръг на Първа лига срещу „Септември“ са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.

Вземи своя билет онлайн тук: tickets.levski.bg

Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.