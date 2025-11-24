ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Един от капитаните на ЦСКА - Адриан Лапеня, ще пропусне предстоящото гостуване на Спартак (Варна) от 17-ия кръг на efbet Лига. Испанският бранител ще изтърпи наказание от един мач, тъй като в двубоя срещу Ботев (Пловдив), спечелен от "армейците" с 2:1 след обрат, той получи петия си жълт картон от началото на сезона.

До този момент 29-годишният защитник е започвал като титуляр във всички 16 срещи в първенството, като остана неизползвана резерва единствено в сблъсъка със Севлиево (2:1) за Купата на България,

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Очаква се неговото място да бъде заето от Теодор Иванов, който ще застане рамо до рамо с Лумбард Делова в центъра на отбраната. За мача на "Коритото" в състава ще се завърне Пастор, който получи червен картон в дербито срещу Левски и не беше на разположение на Христо Янев за двубоя с "канарчетата".

Двубоят Спартак (Варна) - ЦСКА е в събота (29 ноември) от 17:30 часа.