Панайотов: Ще се радвам на много бъдещи успехи заедно

Петко Панайотов направи обръщение към феновете на ЦСКА, след като по-рано днес удължи договора си с "армейците" до лятото на 2029 година. Любимецът на "червената" публика се превърна в основна част от състава на Христо Янев през последните месеци, като дотук е записал 15 мача от началото на сезона. В тях той има два гола и две асистенции.

"Много се радвам да удължа договора си до 2029 година. Ще се радвам на много бъдещи успехи заедно. Само ЦСКА!", казва Панайотов във видео, разпространено от клуба.