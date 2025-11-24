Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  Панайотов: Ще се радвам на много бъдещи успехи заедно

Панайотов: Ще се радвам на много бъдещи успехи заедно

  • 24 ное 2025 | 16:33
  • 536
  • 1
Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Петко Панайотов направи обръщение към феновете на ЦСКА, след като по-рано днес удължи договора си с "армейците" до лятото на 2029 година. Любимецът на "червената" публика се превърна в основна част от състава на Христо Янев през последните месеци, като дотук е записал 15 мача от началото на сезона. В тях той има два гола и две асистенции.

Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов
Официално: ЦСКА удължи договора на Петко Панайотов

"Много се радвам да удължа договора си до 2029 година. Ще се радвам на много бъдещи успехи заедно. Само ЦСКА!", казва Панайотов във видео, разпространено от клуба.

