  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Ник Кирьос заяви участие на демонстративен турнир преди Australian Open

Ник Кирьос заяви участие на демонстративен турнир преди Australian Open

  • 25 ное 2025 | 12:36
  • 68
  • 0
Ник Кирьос заяви участие на демонстративен турнир преди Australian Open

Бившият финалист на „Уимбълдън“ Ник Кирьос сигнализира за намерението си да играе на Откритото първенство по тенис на САЩ догодина, като се записа за демонстративния турнир Kooyong Classic в Мелбърн, съобщава агенция „Ройтерс“.

30-годишен австралиец, който лекуваше травми, застрашаващи кариерата му, през последните няколко години, изигра само пет мача на сингъл през сезон 2025, последният от които в Маями (САЩ) през март.

С Ник Кирьос се случва чудо
С Ник Кирьос се случва чудо

Сега 666-ти в световната ранглиста, Кирьос ще се нуждае от „уайлд кард“, за да играе в някой от подготвителните турнири на ATП преди Откритото първенство на Австралия, както и на самия турнир от Големия шлем.

Той вероятно ще получи „уайлд кард“, ако поиска, като се има предвид, че е бивш шампион от надпреварата в Бризбън и традиционен любимец на публиката в „Мелбърн Парк“.

Сабаленка срещу Кирьос в "Битка на половете"
Сабаленка срещу Кирьос в "Битка на половете"

Ник Кирьос вече е планирал да играе и други демонстративни мачове преди края на тази година, включително сблъсъка му в т.нар „Битка на половете“ с Арина Сабаленка в Дубай на 28 декември.

Турнирът Kooyong Classic ще има силен италиански привкус, като шампионите от Купа „Дейвис“ Флавио Коболи и Матео Беретини, както и номер 8 в света Лоренцо Музети, също потвърдиха участие при мъжете.

Демонстративното състезанието, което не се проведе тази година поради оперативни проблеми, ще се състои от 13 до 15 януари 2026-а, три дни преди началото на първия за сезона турнир от Големия шлем.

