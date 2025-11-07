С Ник Кирьос се случва чудо

Ник Кирьос заяви, че има "нов живот на корта", след като има внезапно подобрение на дългогодишната си контузия на коляното, а австралиецът намекна за завръщане в турнирите от Големия шлем в "Мелбърн Парк", ако успее да изиграе серия от демонстративни мачове.

Финалистът от "Уимбълдън" през 2022 година се смъкна до 652-о място в световната ранглиста, след като изигра само шест мача за три години поради поредица от контузии на китката и коляното, и ще се нуждае от "уайлд кард" от организаторите, за да участва на Откритото първенство на Австралия през януари.

"Не знам дали да го нарека чудо или нещо подобно, но коляното ми сякаш се е подмладило с няколко години", каза Кирьос пред Australian Associated Press.

30-годишният тенисист добави, че по-рано през годината е бил в момент, в който е нямал никаква надежда да може да играе отново на Откритото първенство на Австралия или да се върне до точката, в която се е чувствал достатъчно комфортно с тялото си, за да бъде на корта.

Сабаленка срещу Кирьос в "Битка на половете"

"Но нещо през последния месец, не знам какво е. Бях с масажиста и физиотерапевта си снощи и нещо наистина се промени с коляното ми", каза той.

"Няма подуване. Не чувствам болка след тренировка. Имам нов живот на корта. Честно казано, в момента съм в наистина добро състояние и физически съм работил", допълни Кирьос.

Той ще изиграе демонстративни мачове срещу Бен Шелтън в Атланта на 6 декември, срещу Томи Пол в "Медисън Скуеър Гардън" два дни по-късно, преди да се изправи срещу Арина Сабаленка в мач от поредицата "Битка на половете" в Дубай на 28 декември.

"Тогава, ако премина през всичко това, съм готов да играя", каза Кирьос, който достигна най-доброто си 13-о място в света през 2016-а, но не е играл, откакто загуби във втория кръг в Маями през март.

Откритото първенство на Австралия започва на 12 януари.