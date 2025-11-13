Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Европейска и световна шампионка с България ще продължи кариерата си в САЩ

Европейска и световна шампионка с България ще продължи кариерата си в САЩ

  • 13 ное 2025 | 14:06
  • 969
  • 1

Европейската и световна шампионка за девойки с България Деница Ангелова ще продължи кариерата си в САЩ.

18-годишната националка, която се състезава за ЦПВК (София), ще продължи обучението и спортната си кариера в Университета в Маями, с пълна спортна стипендия.

Високата 192 сантиметра централна блокировачка ще се присъедини към престижната волейболната програма на Маями Хърикейнс - един от най-конкурентните отбори в NCAA Division I, това ще стане след края на редовния сезон в родната “Демакс +” лига в България.

В Маями Хърикейнс Деница Ангелова, която бе избрана за Блокировач №1 и Изпълнител на начален удар №1 на Мондиал 2025, а на Евроволей 2024 бе избрана за Нападател №1, ще има възможност да тренира и играе на най-високо университетско ниво в САЩ, под ръководството на доказани треньори и срещу едни от най-добрите състезателки в страната.

Преминаването на Деница Ангелова в Маями Хърикейнс става благодарение на Димитър Калчев и Радослав Попов и тяхната Popov&Kalchev Recruitment Agency.

