Посрещнаха по шампионски братята Маркес в родния им град

Братята Марк и Алекс Маркес бяха посрещнати по шампионски в родния им град Сервера, след като пренаписаха историята на MotoGP през 2025 година.

Двамата записаха своите имена със златни букви в историята на шампионата още в първия старт за сезон в Тайланд, когато станаха първите братя, които финишират първи и втори в състезание в цялата история на световния шампионат по мотоциклетизъм. Впоследствие двамата завършиха на първите две места и в крайното класиране в MotoGP, което също никога не се беше случвало от създаването на шампионата през 1949 година насам.

На фона на тези успехи не е изненадващо, че двамата бяха посрещнати от хиляди свои съграждани в родния си град във вчерашния ден. В празненствата се включиха и техните отбори, съответно Дукати и Грезини.

По време на купона естествено имаше и демонстрации с мотоциклети, а Алекс дори имаше възможността да покара състезателния си мотор по централния площад в Сервера. Марк, за съжаление, нямаше как да стори това, тъй като все още се възстановява от контузията на дясното рамо, която му попречи да вземе участие в последните четири състезателни уикенда за сезон 2025.