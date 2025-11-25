Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радослав Росенов в битка за медал, още трима излизат за четвъртфинал в Будапеща

Радослав Росенов в битка за медал, още трима излизат за четвъртфинал в Будапеща

  • 25 ное 2025 | 10:54
  • 138
  • 0
Радослав Росенов в битка за медал, още трима излизат за четвъртфинал в Будапеща

Радослав Росенов може да осигури първи медал за България днес от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионът в категория до 60 килограма от последните три години ще се качи на ринга за място на полуфиналите в Будапеща. В следобедната сесия, около 17:30 часа той ще срещне Тициано Алкиати (Италия) и при успех ще си гарантира минимум бронзово отличие.

Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща
Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

Още трима българи ще боксират за място на четвъртфиналите. Около 13:30 часа Румен Руменов ще се изправи на ринг А срещу Лука Никабадзе (Грузия), а 30-ина минути след края на тази среща ще видим и Кирил Георгиев (+92 кг), който ще премери сили с Микс Берзинс (Латвия). Родната програма ще закрие Уилиам Чолов (80 кг), който около 18:45 часа ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Николай Христов спечели бронз по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти

Николай Христов спечели бронз по карате на Олимпийските игри за глухи спортисти

  • 25 ное 2025 | 08:48
  • 352
  • 0
AJP Tour Sofia International Jiu-Jitsu Championship събра над 350 състезатели

AJP Tour Sofia International Jiu-Jitsu Championship събра над 350 състезатели

  • 25 ное 2025 | 08:41
  • 266
  • 0
Българските борци спечелиха отборната титла на Европейското първенство за полицаи в Загреб

Българските борци спечелиха отборната титла на Европейското първенство за полицаи в Загреб

  • 25 ное 2025 | 02:02
  • 1195
  • 0
Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

  • 24 ное 2025 | 19:11
  • 932
  • 0
Дакота Дичева се завръща в Дубай догодина

Дакота Дичева се завръща в Дубай догодина

  • 24 ное 2025 | 15:36
  • 1395
  • 0
Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа

Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа

  • 24 ное 2025 | 15:08
  • 488
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 542798
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 3367
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 4788
  • 4
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 1648
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 5096
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 33913
  • 113