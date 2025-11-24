Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

  • 24 ное 2025 | 19:11
  • 252
  • 0
Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

Радослав Росенов се изстреля на четвъртфиналите на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години. Националът ни, който е непобеден вече три години в тази възрастова група, продължава да трупа успехи на сметката си. Бронзовият медалист от Световното първенство за мъже в Ливърпул преодоля по убедителен начин Крушито Ковач. Въпреки подкрепата, която унгарецът имаше, Росенов не му остави шанс по пътя към победата с 5:0 съдийски гласа в категория до 60 килограма.

За място на полуфинал утре Радослав ще срещне Тициано Алкиати (Италия). При победа Росенов ще си осигури минимум бронзово отличие.

Утре ще се проведат още три мача с българско участие. Румен Руменов (70 кг) ще се изправи срещу Лука Никабадзе (Грузия), Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция), а Кирил Георгиев (+92 кг) ще срещне Микс Берзинс (Латвия).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дакота Дичева се завръща в Дубай догодина

Дакота Дичева се завръща в Дубай догодина

  • 24 ное 2025 | 15:36
  • 860
  • 0
Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа

Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа

  • 24 ное 2025 | 15:08
  • 362
  • 0
Инуе се завърна майсторски след 13-месечна пауза

Инуе се завърна майсторски след 13-месечна пауза

  • 24 ное 2025 | 15:00
  • 449
  • 0
Още два бронза за България от Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун

Още два бронза за България от Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун

  • 24 ное 2025 | 14:26
  • 628
  • 0
Бивш претендент за световни титли в бокса почина на 39

Бивш претендент за световни титли в бокса почина на 39

  • 24 ное 2025 | 14:07
  • 2248
  • 0
Министър Иван Пешев изпрати националките ни по карате за Световното в Кайро

Министър Иван Пешев изпрати националките ни по карате за Световното в Кайро

  • 24 ное 2025 | 11:42
  • 637
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 10290
  • 12
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 7137
  • 1
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 45226
  • 15
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 11284
  • 6
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 32235
  • 94
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 10141
  • 5