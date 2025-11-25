Детройт Пистънс надигра Индиана Пейсърс за 15-ата си победа от началото на сезона в НБА

Детройт Пистънс спечели срещу Индиана Пейсърс със 122:117 в Националната баскетболна асоциация и вече има 15 успеха от началото на редовния сезон в НБА. Това беше и 13-а поредна победа за тима, с което беше изравнен клубният рекорд.

Индиана загуби трети пореден мач и вече е с баланс от 2-15. Мачът изглеждаше решен при пет оставащи минути, когато Пистънс поведе със 115:101, но серия от 16:4 от Пейсърс добави интрига в срещата. С три удара от наказателната линия - един от Кейд Кънингам и два от Карис ЛеВърт, „буталата“ затвориха срещата.

Cade Cunningham is averaging 10.8 points per game in the fourth quarter this season, which leads the @NBA.



He is shooting 54.8% from the field and 45.8% from 3-point range in fourth quarters this season. pic.twitter.com/k8qQDbODML — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 24, 2025

Тимът от Детройт беше поведен от Кънингам с 24 точки, 6 асистенции и 11 борби, а бившият играч на Пейсърс ЛеВърт добави 19, записвайки най-резултатния си мач за сезона.

Паскал Сиакам отбеляза 24 точки и 8 борби за отбора от Индианаполис. Джарас Уокър завърши с 21 точки и 5 борби, а Ти Джей Макконъл вкара 16 при стрелба 8 от 12.