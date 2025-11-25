Популярни
Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  Трикратен олимпийски шампион се завръща в спортната гимнастика за Лос Анджелис 2028

Трикратен олимпийски шампион се завръща в спортната гимнастика за Лос Анджелис 2028

Трикратният олимпийски шампион в спортната гимнастика Макс Уитлок ще се завърне в професионалния спорт за Олимпийските игри в Лос Анджелис, съобщава агенция Ройтерс. 32-годишният британец не успя да се качи на почетната стълбичка в Париж и това е продиктувало неговото решение.

Уитлок е златен медалист на земя и кон с гривни от Рио 2016, като на втората дисциплина е първенец и от Токио 2020.

"Завръщам се, официално е! Отново съм гимнастик и се чувствам прекрасно. Нещо ме тормозеше вътрешно в последната година и чувствах празнота. Искам да участвам на петата ми Олимпиада и да пренапиша последните страници от кариерата ми", каза Уитлок за The One Show по BBC.

Британецът ще бъде на 35 години през 2028, за когато са насрочени Игрите в САЩ.

"Една година почивах изцяло, така че завръщането ми ще бъде постепенно. Миналата седмица получих и контузия. В момента все още нямам ясна идея какво ми предстои в близко бъдеще", добави Уитлок.

