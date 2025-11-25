Популярни
Стефани Стоева с нова партньорка на двойки на турнир в Уелс

  25 ное 2025
България ще участва с шестима състезатели на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от „International Series“ в Кардиф (Уелс), който започва днес и ще продължи до 30 ноември.

Стефани Стоева е номер 1 в схемата при жените и ще започне срещу квалификантка. Любопитното е, че тя ще играе и на двойка жени, но не със своята сестра Габриела Стоева, а със Цветина Попиванова.

Гергана Павлова е номер 8 и ще стартира с двубой срещу датчанката Ан-Софи Хушер Руус.

Габриела Стоева е заявена на смесени двойки с Евгени Панев. Те са втори поставени в схемата и в първия кръг ще срещнат Малук Тайгър (Гренландия) и Атина Торнилд (Дания).

Панев ще играе на двойки мъже заедно с Цветомир Стоянов, който пък ще стартира от квалификациите на единично мъже.

В турнира ще участват 377 състезатели.

