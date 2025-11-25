Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Доброволците на НПМГ ще подкрепят Световното за спортисти със синдром на Даун

Доброволците на НПМГ ще подкрепят Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 25 ное 2025 | 08:34
  • 369
  • 0
Доброволците на НПМГ ще подкрепят Световното за спортисти със синдром на Даун

Ученици от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще подкрепят организацията на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 година в София. Те ще подпомагат логистиката, посрещането и ориентирането на международните делегации, ще оказват съдействие на публиката и ще помагат в церемониите по откриване, закриване и награждаване.

Федерация Адаптирана Физическа Активност – България (ФАФА) проведе работна среща с ръководството на гимназията, за да обсъдят детайлите по включването на доброволците. ФАФА бе представена от президента Слав Петков и Емил Иванов, отговарящ за координацията и обучението на доброволците, а от страна на НПМГ участие взеха директорът Ивайло Ушагелов, членът на настоятелството Деница Александрова и председателят на Ученическия съвет Дамян Будинов.

„Участието на доброволците е ценна възможност за учениците да развият емпатия, социална ангажираност и практически умения, като станат част от събитие с международно значение“, каза президентът на ФАФА – България Слав Петков.

Настоятелството на гимназията потвърди пълната си подкрепа и ангажимент за подготовката и включването на доброволците. Подробности за процеса ще бъдат публикувани в официалните канали на училището и настоятелството.

ФАФА – България изказва благодарност към НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за партньорството и ангажираността към каузата за приобщаване чрез спорт, като подчерта ролята на доброволците за успешното провеждане на шампионата.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Bwin Legends Sofia – Mystery Bounty Day 1

Bwin Legends Sofia – Mystery Bounty Day 1

  • 24 ное 2025 | 23:00
  • 2120
  • 0
16-годишен българин стана световен вицешампион по спортен риболов

16-годишен българин стана световен вицешампион по спортен риболов

  • 24 ное 2025 | 15:08
  • 588
  • 0
Почина най-възрастният олимпийски шампион

Почина най-възрастният олимпийски шампион

  • 24 ное 2025 | 10:23
  • 2805
  • 6
Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито

Церемонията по запалването на олимпийския огън в Гърция ще бъде на закрито

  • 24 ное 2025 | 09:52
  • 509
  • 0
Люк Литлър бе над всички и на финалите на Шампионата на играчите

Люк Литлър бе над всички и на финалите на Шампионата на играчите

  • 24 ное 2025 | 08:40
  • 2104
  • 0
Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

  • 23 ное 2025 | 20:21
  • 2572
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 541907
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 2838
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 3601
  • 1
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 1143
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 4264
  • 0
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 31361
  • 113