Проблем с багажа забави заминаването на Байер (Леверкузен) за Манчестър

Проблем с багажа забави заминаването на отбора на Байер Леверкузен за Манчестър, където тимът ще се изправи срещу местния Сити в мач от Шампионската лига, съобщи ДПА.

Самолетът с тима на борда е бил готов за излитане, когато е трябвало да се върна на изходна позиция. Причината е несигурността дали са били натоварени всички багажи. Когато проблемът е бил разрешен, не е имало машина, с която да бъде изтеглен самолета от позицията си. Така германският тим е излетял с повече от час и половина закъснение. По този начин не се е състояла и предвидената пресконференция в Манчестър с треньора Каспер Хюлманд и играча Алейш Гарсия.

Във вторник Байер Леверкузен ще играе срещу Манчестър Сити на Пеп Гуардиола, който все още няма загуба в Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages