Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Проблем с багажа забави заминаването на Байер (Леверкузен) за Манчестър

Проблем с багажа забави заминаването на Байер (Леверкузен) за Манчестър

  • 25 ное 2025 | 00:29
  • 271
  • 0
Проблем с багажа забави заминаването на Байер (Леверкузен) за Манчестър

Проблем с багажа забави заминаването на отбора на Байер Леверкузен за Манчестър, където тимът ще се изправи срещу местния Сити в мач от Шампионската лига, съобщи ДПА.

Самолетът с тима на борда е бил готов за излитане, когато е трябвало да се върна на изходна позиция. Причината е несигурността дали са били натоварени всички багажи. Когато проблемът е бил разрешен, не е имало машина, с която да бъде изтеглен самолета от позицията си. Така германският тим е излетял с повече от час и половина закъснение. По този начин не се е състояла и предвидената пресконференция в Манчестър с треньора Каспер Хюлманд и играча Алейш Гарсия.

Във вторник Байер Леверкузен ще играе срещу Манчестър Сити на Пеп Гуардиола, който все още няма загуба в Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Две дузпи оформиха равенство за Херманщат в отсъствието на Иванов

Две дузпи оформиха равенство за Херманщат в отсъствието на Иванов

  • 24 ное 2025 | 21:29
  • 942
  • 0
Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 4419
  • 22
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 12543
  • 80
Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

  • 24 ное 2025 | 21:00
  • 1578
  • 3
Защитник на Наполи: Винаги сме имали доверие в Конте, както и той в нас

Защитник на Наполи: Винаги сме имали доверие в Конте, както и той в нас

  • 24 ное 2025 | 20:30
  • 574
  • 0
Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

  • 24 ное 2025 | 19:51
  • 1464
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 12543
  • 80
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 28273
  • 41
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 20334
  • 31
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 58478
  • 31
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 20930
  • 12
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 42584
  • 114