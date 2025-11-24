Популярни
»
Късен гол донесе точка на Сасуоло срещу Пиза

  • 24 ное 2025 | 23:53
Сасуоло се добра до равенство 2:2 в домакинството си на Пиза от 12-ия кръг на Серия "А". Двата тима изиграха вълнуващ двубой, който обаче остана без победител. Гостите на два пъти повеждаха чрез Мбала Нзола (4'-дузпа) и Хенрик Майстер (81'), но домакините и двата пъти успяваха да изравнят, благодарение на Неманя Матич (6') и Кристиан Торствед (90+5').

Срещата започна динамично и още във 2-рата минута Пиза си спечели дузпа за науршение на Фали Канде срещу Идриса Туре, а Мбала Нзола бе точен от бялата точка за 0:1.

Сасуоло обаче реагира бързо и в 6-ата минута изравни след удар от воле на Неманя Матич.

В 81-вата минута гостите отново излязоха напред в резултата. Топката бе изчистена напред към Хенрик Майстер, който я овладя, финтира прекия си пазач и отбеляза за 1:2.

"Неровердите" обаче не се предадоха и в 95-ата минута стигнаха до равенството. Волпато центрира в наказателното поле и Кристиан Торствед засече топката в мрежата за крайното 2:2.

В крайна сметка победител не бе излъчен и Сасуоло остава на 9-ото място със 17 точки. Пиза пък се намира на 16-ата позиция с 10 спечелени точки до момента.

