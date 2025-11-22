Марсилия поведе в Лига 1 след наказателния акция срещу Ница

Марсилия излезе начело в класирането на Лига 1, след като разгроми с 5:1 Ница в откриващия мач от 13-тия кръг. Съставът на Роберто Де Дзерби показа завидна ефективност и наказа грубите грешки в защитата на домакините. Два гола за ОМ вкара Мейсън Грийнууд, а останалите попадения бяха дело на Пиер-Емерик Обамеянг, Тимъти Уеа и Игор Пайшао.

Марсилия събра 28 точки, а шампионът Пари Сен Жермен е втори с 27, но и мач по-малко. Ница допусна четвърта поредна загуба във всички турнири и се намира в средата на таблицата със 17 точки.

Обамеянг откри резултата в 11-тата минута след асистенция на Бенжамен павар, а в 33-тата Грийнууд вкара втори гол за гостите. Футболистите на Ница претендираха, че преди попадението Обамеянг е извършил нарушение, но такова не беше маркирано. Това доведе до сериозно напрежение и хвърлен предмет от трибуните, а играчите на двата тима се сдърпаха, но реферът Жереми Пиняр овладя ситуацията.

В началото на втората част Мейсън Грийнууд получи пас от Леонардо Балерди и с хубав шут в далечния ъгъл увеличи преднината на ОМ. Малко по-късно се разписа и Тимъти Уеа, който завърши красива комбинация на марсилци.

Ница върна един гол чрез Мохамед-Али Чо в 63-тата минута, но четвърт час преди края Обамеянг подаде на непокрития Игор Пайшао и бразилецът с лекота оформи убедителния успех на своя отбор.

С дата си гола днес Грийнууд вече има 10 от началото на сезона и поведе в листата на стрелците, измествайки от първата позиция Хоакин Паничели от Страсбург.

