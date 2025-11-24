Сандра Велчева - Хънт и Венцислав Великов с наряди за предквалификациите за световното за жени

ФИБА с ново признание към двама представители на българския баскетбол. Сандра Велчева - Хънт и Венцислав Великов ще бъдат част от предквалификациите за световното първенство за жени, които ще се проведат през март 2026 г.

Сандра Велчева - Хънт е един от двамата технически делегати, избрани за турнира, който ще се проведе в Ухан (Китай). Надпреварата ще бъде в периода от 11 до 17 март 2026 г., а участие в нея ще вземат тимовете на Белгия, Бразилия, Китай, Чехия, Мали и Южен Судан.

Венцислав Великов ще бъде сред съдиите, които ще следят за спазване на правилата по време на квалификацията в Истанбул (Турция). Срещите от тези пресявки ще бъдат в същия период и в тях ще се включат съставите на Аржентина, Австралия, Канада, Унгария, Япония и Турция.