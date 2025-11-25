Ювентус е притиснат до стената при гостуването си в Норвегия

Бодьо/Глимт ще посрещне италианския гранд Ювентус в мач от груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят е насрочен за 25 ноември 2025 г. от 22:00 часа на стадион "Аспмира". Срещата ще бъде ръководена от холандския рефер Дани Макели, който ще следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък.

В момента и двата отбора се намират в долната част на таблицата в груповата фаза на Шампионската лига. Ювентус заема 26-то място с 3 точки от 4 изиграни мача, докато норвежкият тим е на 29-та позиция с 2 точки. "Старата госпожа" има по-добра голова разлика с отбелязани 7 и допуснати 8 гола, докато домакините са вкарали 5 и са получили 8 попадения.

Този двубой е от изключително значение и за двата тима и особено за гостите, които са с доста по-големи амбиции в турнира. "Старата госпожа" обаче така и не може да намери верния ритъм, нито в Серия "А", нито в Шампионската лига и това става все по-голям проблем. Ако не спечели и този мач, италианският тим ще бъде поставен в доста неизгодна позиция в битката за топ 24 и продължаване към плейофите.

Бодьо/Глимт демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. Норвежкият тим записа две последователни победи в местното първенство - срещу КФУМ Осло (2:1) на 21.11.2025 и разгромна победа над Брюне (5:0) на 09.11.2025. В Шампионската лига обаче те претърпяха загуба от Монако (0:1) на 04.11.2025. Преди това отстъпиха и на Волеренга (1:3) на 01.11.2025, но победиха Бран като гост (2:1) на 29.10.2025.

От своя страна, Ювентус е в серия от три последователни равенства - с Фиорентина (1:1) на 22.11.2025, с Торино (0:0) на 08.11.2025 и със Спортинг (Лисабон) (1:1) в Шампионската лига на 04.11.2025. Преди това "бианконерите" записаха две победи - срещу Кремонезе (2:1) на 01.11.2025 и срещу Удинезе (3:1) на 29.10.2025.

Йенс Петер Хауге е звездата на Бодьо/Глимт, който се очаква да бъде основна заплаха за италианския гранд. Норвежкият нападател се завърна в родния си клуб след престой в чужбина и демонстрира отлична форма в местното първенство. Неговата скорост и техника по фланга създават постоянни проблеми за противниковите защити.

За Ювентус продължават проблемите с контузии, особено в отбрана. Федерико Гати не е част от групата, тъй като 27-годишният футболист не е тренирал с останалата част от отбора в понеделник сутринта и все още не е възстановен от грипа, който прекара в последните дни.

Други двама защитници са на масата за лечение - Бремер и Ругани. Последният получи мускулна контузия миналата седмица и вече пропусна мача в събота срещу Фиорентина. Бремер претърпя операция на менискуса през октомври и оттогава не се е завръщал в игра.

Карло Пинсолио и Аркадиуш Милик са другите двама играчи, които липсват от състава на Ювентус.